Operazione “Iron”, controlli straordinari a Rancitelli

PESCARA. Dalle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Pescara, insieme ai colleghi di Montesilvano e ai carabinieri cinofili di Chieti, hanno fatto irruzione all’interno di alcuni appartamenti nella zona del “ferro di cavallo”.

Sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari, personali e veicolari nel quartiere “Rancitelli”.

Anche grazie all’impiego delle unità cinofile antidroga ed antiesplosivo sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti tra eroina, cocaina e marijuana.

Sono state denunciate in stato di libertà 2 persone, altre due sono state segnalate alla Prefettura in quanto assuntori, e sono state sottoposti a controllo oltre 30 persone e circa 50 veicoli in sosta, per verificarne la provenienza e la copertura assicurativa attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi elettronici che leggono le targhe.





LA DROGA

La droga è stata trovata nascosta all’interno di due borselli nell’area verde attigua al complesso: sono stati recuperati 70 grammi di eroina, 30 di cocaina, 5 di marijuana, nonché due bilancini elettronici di precisione.

Sono stati svolti anche controlli all’esterno del complesso, che hanno portato al deferimento in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di due persone.

La prima è C.D.M., 36enne: sottoposto a controllo mentre passava in via Tavo è stato trovato in possesso di 1 grammo di eroina suddivisa in dosi, di 1 grammo di cocaina, nonché di un bilancino elettronico di precisione. B.N.E.H., 28enne senegalese, sottoposto a perquisizione personale mentre si aggirava nei pressi del complesso abitativo, è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana suddivisa in dosi.

Una volta fatto accesso all’interno dell’immobile, i carabinieri hanno inoltre proceduto a perquisire ogni pertinenza condominiale, compresi vani ascensore e sottoscala, nonché 5 appartamenti segnalati dai cani antidroga del nucleo cinofili, all’interno dei quali sono stati infatti rinvenuti alcuni grammi di marijuana e conseguentemente segnalati alla locale Prefettura i due residenti quali assuntori.