Tari Pescara, ecco il calcolatore on line per sapere quanto versare

PESCARA. Come ogni anno il Comune di Pescara ha provveduto ad inviare gli avvisi di pagamento dell’imposta sui rifiuti, in via di recapito attualmente con i relativi F24, a 60.500 contribuenti iscritti al ruolo, che hanno cioè presentato una dichiarazione ai fini Tari.

L’invio non è obbligatorio ma è un servizio voluto dall’Amministrazione per agevolare i pagamenti. Infatti l’imposta è regolamentata in regime di autoliquidazione, questo significa che si può calcolare il tributo dovuto in autonomia e predisporsi al pagamento.

Per farlo gli uffici comunali hanno predisposto un apposito calcolatore, quello realizzato in-house è online da oggi sulla homepage del sito comunale, dove inserendo generalità e specificità degli immobili, si può procedere a fissare il dovuto e stampare gli F24 per il pagamento che può avvenire agli sportelli postali, bancari o, ovviamente online per chi ha conti che lo consentono.

Il calcolatore serve anche a determinare il nuovo importo a fronte di una variazione non ancora comunicata agli uffici e quindi non presente sulla documentazione ricevuta, o determinare il carico per coloro i quali sanno di essere oggetto di tassazione per un nuovo immobile ma non hanno ancora adempiuto all’obbligo di dichiarazione agli uffici.

Per avere il proprio F24 si può accedere al cassetto fiscale, nella homepage e scaricare i moduli.





LE SANZIONI

In merito alle sanzioni, l’Ente chiarisce di non aver mai erogato avvisi di accertamento per tardivo versamento, specie se si tratta di un ritardo di pochi giorni, questo perché la priorità è quella di recuperare le quote di evasione.

Sul sito c’è anche un calcolatore per applicare l’istituto del “ravvedimento operoso” e permettere così ai contribuenti che magari hanno saltato delle rate, di pagarle con un minimo di aggravio, purché ciò avvenga entro un anno dalla scadenza del tributo.

Ecco il link

L’emissione dell’avviso di accertamento, dunque, riguarda principalmente i contribuenti che hanno in modo conclamato e continuato omesso di pagare il tributo.



LE RATE

La Tari si può pagare in quattro rate, la prima con scadenza al 31 marzo, poi 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre, oppure in un’unica soluzione il 16 giugno. Utilizzando il modello F24 come strumento di pagamento, si ha la possibilità di far fronte al tributo attingendo dagli eventuali crediti d’imposta riscontrati in sede di dichiarazione dei redditi.