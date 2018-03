Rapino, immobili fantasma: Comune si mette in regola e chiama il cugino del sindaco

RAPINO. Pubblicamente il Comune di Rapino non ha mai spiegato l’esistenza degli immobili fantasma, quelli mai accatastati ma frequentati regolarmente.

Si tratta degli uffici aperti al pubblico e adibiti a scuole, palestra. Ma c’è anche la caserma dei carabinieri oltre alla Biblioteca Comunale, la Ludoteca e l'ufficio postale in via XXIV Maggio numero 3, l’ostello della gioventù, il magazzino comunale e il campo sportivo: tutti sconosciuti al catasto.

Gli immobili di proprietà del Comune sono perfettamente funzionanti ma a guardarlo con gli occhi dell’impiegato catastale risulta tutto inesistente.

Irregolarità non da poco se a commetterle è lo stesso Comune cioè lo stesso che può denunciare i privati se fanno la stessa cosa.





Anzi l’immobile delle poste risulta ufficialmente come area di fabbricato demolito e sulla mappa è riportato come semplice terreno agricolo.

L’incredibile scoperta l’ha fatta nei mesi scorsi Lorenzo Torto che è residente a Rapino e solo per questo la ricerca si è limitata a quel comune ma pare che in tutta la Regione di immobili irregolari e non accatastati ce ne potrebbero essere decine di migliaia.

Questo accade perchè chi dovrebbe controllare non lo fa per una sorta di reverenza malriposta e per evitare di calpestare piedi e sollevare responsabilità e omissioni decennali.

La cosa incredibile è che si tratta di edifici pubblici che negli anni sono stati magari ristrutturati e sarebbero soggetti a futuri lavori con fondi pubblici: ma come è stato possibile eseguire opere su immobili pubblici irregolari?

Il sospetto che più di qualcosa non sia regolare c’è.

Ma come detto, tranquilli, non interessa a nessuno, almeno fino a quando qualche soffitto non cadrà sulla testa di qualcuno e allora se ne scopriranno delle belle...

Intanto un esposto è stato inviato all’agenzia territoriale e alla Procura della Repubblica di Chieti.

Risultato?

I 90 giorni di tempo per mettersi in regola sono passati ma il Comune non si è mosso.

Dunque, non solo nessuna spiegazione pubblica ai vari articoli pubblicati negli ultimi mesi da PrimaDaNoi.it (come è pure lecito) ma il Comune se n’è infischiato della vicenda tanto che sono arrivate pure le prime sanzioni.

Adesso, però, questa irregolarità viene confermata in un atto ufficiale e il Comune ha deciso di mettersi in regola.

Non lo farà con il tecnico comunale interno, a causa di un problema di organico, ma si è deciso di chiamare un professionista esterno, Rocco Micucci.

No, non è il sindaco ma suo cugino.

Il professionista non aveva ricevuto incarichi dall’amministrazione comunale di Rapino da tre anni, si certifica nel documento ufficiale, «dunque è stata rispettata la rotazione».

La retribuzione prevista è pari a 22.500 euro lordi, dunque, per risolvere tutte le pratiche (ad esclusione di quella della caserma dei carabinieri per la quale è partita la surroga) e regolarizzare finalmente gli immobili pubblici.