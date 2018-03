Variante sud: lotto Onna-San Gregorio, anche per il Tar il caso è chiuso

L’AQUILA. Il progetto Anas, approvato nel dicembre 2009 in conferenza dei servizi con la procedura emergenziale post sisma, impugnato dai proprietari degli immobili interessati all’opera di Onna e San Gregorio e dalle rispettive Onlus, è stato definitivamente archiviato.



Nell’udienza di discussione di mercoledì scorso, alla quale erano presenti i legali dei ricorrenti, gli avvocati Fausto Corti e Sara Cecala (co difensori assieme al collega Rosario Panebianco), l’avvocatura di Stato, che rappresentava in giudizio l’ente stradale, ha evidenziato che l’ANAS ha ritirato il progetto e pertanto il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Un’ opera tanto contestata e definita «impattante», fermata grazie alla tenacia dei cittadini dei due piccoli borghi e all’impegno caparbio dei referenti delle associazioni locali rappresentate da Margerita Nardecchia (Onna Onlus), Vincenzo Angelone (Pro Loco Onna), Paolo Ferrone (Centro Anziani Onna) e Sara Cecala (San Gregorio Rinasce Onlus).



Ci sono voluti ben otto anni e due ricorsi amministrativi per mettere una pietra tombale sul progetto “Variante sud Lotto C Bazzano – San Gregorio” che prevedeva viadotti, sopraelevate e svincoli sugli abitati di San Gregorio e Onna e un terrapieno nell’area a ridosso dell’Aterno, lungo tutto il percorso che investe l’agro.



«ILLEGITTIMO SOTTO VARI PROFILI»

«Abbiamo creduto, seppure all’inizio con una battaglia condotta in solitaria, nella tutela dei nostri borghi – dichiara Sara Cecala -. Il progetto viario risultava illegittimo sotto numerosi profili nonché punitivo per il territorio tutto, privo, altresì, così come concepito, di qualsivoglia pubblica utilità e di fatto lesivo di un patrimonio della collettività aquilana, il fiume Aterno la cui area sarebbe stata, qualora l’opera fosse stata realizzata, trasformata irreversibilmente con la cancellazione definitiva della speranza di riqualificazione della zona est, tra l’altro, prospettata nel piano di ricostruzione di Onna proprio attraverso il Parco fluviale».





TEMPO SCADUTO

Intanto la Sezione dell’Aquila “Carlo Tobia” ha inviato una nota all’ANAS e alla Regione Abruzzo, nonché agli organi del Ministero dei Beni Culturali, evidenziando che è scaduta la validità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Abruzzo il 2 agosto 2012 per il progetto di variante Amiternum -Cermone.





Infatti il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio , all’articolo 146, limita a cinque anni il tempo di validità dell’autorizzazione paesaggistica, trascorso il quale “l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione”.

In assenza di valida autorizzazione l’Anas non può riprendere la gara d’appalto, ora sospesa per una inchiesta della magistratura in corso, tanto più che l’area interessata è soggetta ad alta tutela paesaggistica.

L’auspicio di Italia Nostra è che la Regione Abruzzo nel nuovo procedimento autorizzativo voglia coinvolgere tutti i portatori di interesse, comprese le Associazioni culturali e ambientaliste.

Il nuovo svincolo metterà in collegamento la SS 260 e la SS 80, in località Cermone per un costo complessivo di 3.844.000 di euro.

Parte della popolazione non ha reagito bene a questo ennesimo intervento che non tiene conto della ricchezza della zona archeologica che insiste tra le più famose rovine dell’Anfiteatro Amiternum e del Teatro e le meno note del Mausoleo della figlia di Druso, della Via Cecilia e delle numerose ville che affacciano su questa via.