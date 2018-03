Cementificio a freddo Punta Penna, la società contro l’Arta: «vuole bloccare l’opera»

VASTO. Continuano le polemiche sull'impianto nella zona industriale di Punta Penna destinato alla produzione di leganti idraulici a freddo.



La società nelle scorse settimane aveva già contestato alcune prese di posizione specificando che non ci saranno risvolti negativi di carattere ambientale e che l'impianto non ricadrà nella perimetrazione della Riserva Punta Aderci ma nella fascia di protezione esterna alla stessa.

Dunque, assicurano i titolari da San Severo, rispettata tutta la normativa vigente.



Sempre la società, tramite l’avvocato Gianpaolo Tancredi, ha contestato la notizia falsa arrivata dall’Arta, secondo la quale l'Agenzia regionale per la tutela ambientale, non sarebbe mai stata investita ufficialmente della questione.



Una falsità, spiega il legale dell’azienda, ‘smontabile’ immediatamente tramite i documenti in quanto l'Arta aveva già espresso due pareri «completamente favorevoli all'insediamento a gennaio e a marzo del 2013».



Il direttore generale Francesco Chiavaroli il 6 febbraio scorso ha tentato di chiarire la situazione in quanto l'equivoco era nato proprio da un suo comunicato stampa.

Chiavaroli ha spiegato che intendeva riferirsi solo alla procedura di valutazione di incidenza ambientale (Vinca).



Ma la società oggi rincara la dose: «l’Arta non aveva e non ha alcuna competenza né funzione consultiva, né partecipativa né di espressione di parere di alcun tipo dal momento che si tratta di un atto amministrativo di esclusiva competenza comunale rispetto al quale l'agenzia regionale di tutela ambientale è soggetto terzo».

«Se così stanno le cose», scrive l'avvocato della società, «oltre la conferma del quadro diffamatorio comprovato, posto in essere dal direttore per tentare di impedire l'apertura dell'impianto danneggiando la società, sono emerse condotte ancor più gravi» che secondo la ditta di San Severo sarebbero addirittura sfociate nell'abuso d'ufficio.



Questo sarebbe avvenuto, sostiene l’avvocato Tancredi, dopo che il direttore generale ha annunciato la costituzione di una Task Force formata da dipendenti dell'agenzia per approfondire i risvolti di carattere ambientale che nel passato hanno interessato alla in relazione all'impianto. Chiavaroli ha anche specificato che quando il gruppo di lavoro avrà concluso l'attività provvederà a darne comunicazione anche alla società.

Ma la Es. Carl sbotta: «l’agenzia non ha alcuna competenza nè espleta alcuna funzione. Il suo compito è stato già espletato con i due pareri favorevoli favorevoli del 2013 di nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento produttivo. Non risulta neppure che il Comune di Vasto, nella valutazione dello studio di incidenza ambientale presentato dalla mia cliente, abbia richiesto ausilio o abbia invocato ingerenze da parte dell'Arta per approfondire non meglio precisati risvolti. C'è anche la prova che il 15 gennaio 2018 il comune di Vasto, unico ente titolato e competente nel merito, abbia rilasciato parere favorevole alla Vinca»



La società chiarisce ancora che lo stabilimento è un semplice centro di macinazione di semilavorati e di materie prime inerti, il cui intero ciclo produttivo è svolto tutto al chiuso, all'interno del capannone dove sono situati sia i depositi di materie prime sia quelli del prodotto finito, «senza alcun impatto visivo dall'esterno nè ambientale».