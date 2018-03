Tari Chieti, Tar annulla gli aumenti di Di Primio: «delibera illegittima»

CHIETI. Il Tar Abruzzo, con la sentenza numero 112/2018 ha dichiarato la nullità della delibera di

Consiglio Comunale numero 230 del 31 marzo dell’anno scorso sulle tariffe 2017 della Tari.



Il ricorso da cui è scaturita la sentenza era stato proposto da alcuni consiglieri di minoranza del Comune di Chieti (tra questi Luigi Febo, Enrico Raimondi ed Alessandro Marzoli) e da alcuni cittadini.

In sostanza i consiglieri comunali si sono mossi perché hanno ritenuto che sia stato leso l'esercizio delle prerogative del loro ufficio perché la proposta di delibera, poi approvata in aula, era arrivata in Consiglio senza la relazione al piano finanziario. Non un documento qualunque, ma un documento obbligatorio richiesto dalla legge.



Secondo il Comune, però, quella relazione, vistata anche dal Collegio dei revisori dei conti, era stata regolarmente inserita nel fascicolo della proposta di delibera da sottoporre al Consiglio comunale ed era depositata in segreteria per la visione ed estrazione di copia da parte dei consiglieri.

In questo modo il Comune riteneva di aver adempiuto a quanto previsto dalla legge.



«IL PIANO DOVEVA ESSERCI»

Secondo i giudici del Tar, che hanno accolto il ricorso, in effetti c’è stata la lesione dello ‘ius ad officium’ lamentata dai consiglieri comunali.

«E’ irrilevante- si legge nella sentenza- il fatto che la relazione sia stata esaminata dalla prima commissione consiliare o vistata dall’ organo revisore, data la diversa natura e il diverso ruolo di questi rispetti a quello del Consiglio Comunale».



Sempre secondo i giudici la sede naturale per l'esame delle proposte di deliberazione è e sarebbe dovuta essere, anche in questo caso, quella del Consiglio comunale e, dunque, i documenti dovevano essere allegati alla proposta di delibera in modo da poter svolgere regolarmente il dibattito consiliare.



In questa relazione andava indicato il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali doveva essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti.





«Questa Sentenza è l’ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno», commenta Luigi Febo, «dell’incapacità di questa amministrazione comunale guidata dal sindaco Di Primio che avevamo ripetutamente avvisato, sia in Commissione che in aula».

Febo ricorda che la sentenza, anche se di primo grado, è immediatamente esecutiva: «i cittadini, a nostro

sommesso avviso, ma esiste una discreta giurisprudenza in merito», sostiene Febo, «sarebbero già da oggi

legittimati a richiedere indietro le somme versate risultando a cascata illegittime anche le iscrizioni

nei ruoli delle tasse richieste ai contribuenti di Chieti per la Tari. Ma, purtroppo - e di ciò sicuramente non gioiamo - gravissime, saranno, a nostro giudizio, le ripercussioni sulla situazione finanziaria del Comune già interessata da una devastante crisi di liquidità dovuta proprio all’incapacità di riscossione dei tributi».

A questo punto Febo annuncia che interesserà la Corte dei Conti e si domanda cosa aspettino i Consiglieri

di maggioranza «per porre fine a questa esperienza amministrativa catastrofica per la città».