Aggrediscono due romeni a Pescara: arrestata coppia  

PESCARA. Invitano una coppia a passare insieme la serata a bere, ma vengono aggrediti. E' accaduto ieri sera a Pescara, in via Lago di Campotosto.

Gli aggressori, un uomo e una donna, entrambi lettoni, sono stati arrestati per lesioni personali gravi in concorso. I poliziotti della squadra Volante, dopo avere ricevuto una segnalazione, sono arrivati sul posto e hanno rintracciato una delle vittime, un romeno che stava scappando da un container all'interno del quale era avvenuta la violenza e che si presentava agli agenti scalzo e sanguinante in volto.





Gli agenti allora sono entrati nel container e hanno sorpreso la coppia che stava aggredendo un altro romeno, disteso su un materasso, semicosciente e con il volto tumefatto da ferite. Gli aggressori sono stati bloccati ed arrestati. Stando alla ricostruzione della polizia, i due romeni hanno accolto i due lettoni nel container, che usavano come riparo, per trascorrere insieme la serata bevendo.

Ad un certo punto, pero', sono stati presi a calci e pugni. Una delle due vittime, fortunatamente, e' riuscita a fuggire e ad avvertire la polizia. Soccorsi i due romeni sono stati accompagnati dal 118 in ospedale, dove uno dei due e' stato ricoverato per la frattura scomposta della mandibola con una prognosi di 35 giorni. L'altra vittima invece ha riportato un trauma cranio-facciale con frattura mascellare, giudicato guaribile in 25 giorni.