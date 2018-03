Incidenti stradali: due feriti nella galleria Le Piane di Francavilla

FRANCAVILLA AL MARE. Due donne di circa trent'anni sono rimaste ferite, in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto all'interno della galleria "Le Piane", lungo la Variante SS 714, nel territorio comunale di Francavilla al Mare.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Chieti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito le due persone ferite al Clinicizzato SS Annunziata di Chieti. Qualche rallentamento al traffico.



Lo scorso 2 gennaio proprio nella stessa galleria, a doppio senso di marcia, era morta una donna, Cinzia Tucci di 38 anni.

In quel caso l'automobilista, alla guida di una Chevrolet Matiz, si era scontrata frontalmente con un camion Mercedes.



In 10 anni di esercizio quelle gallerie hanno già prodotto non meno di 20 morti.

Nel 2017 a perdere la vita fu Vito Liberatore, 29 anni di Roccamontepiano (Chieti).

A Natale del 2010, invece, a perdere la vita furono i coniugi Francesco Casarin e Maria Alba Luciani, nella galleria San Silvestro. I due erano a bordo di una Fiat 500. A causare l'incidente fu un rumeno risultato poi ubriaco.

Due mesi dopo, sempre nella galleria San Silvestro, Nicole Di Meo, che aveva solo 19 anni ed era di Rosciano.

Il progetto originario avviato agli inizi degli anni ‘80 prevedeva gallerie a senso unico (due canne) poi il progetto in seguito all’ennesima variante, il passar del tempo, i soliti “incagli” burocratici fecero lievitare i costi e l’Anas decise di realizzare comunque l’opera dimezzandola: una sola galleria a doppio senso di marcia.