Da San Silvestro a San Donato: primo giorno per gli alunni nel plesso provvisorio

PESCARA. Primo giorno di lezione nella scuola di via Rubicone per la scuola dell’infanzia e delle elementari di San Silvestro, dove il plesso è interessato dai lavori di riqualificazione e adeguamento antisismico.

Stamane ad accogliere i bambini con la dirigente Ada Grillantini, c’erano l'assessore alla Pubblica Istruzione Giacomo Cuzzi e il responsabile del servizio Edilizia Scolastica Marco Polce, insieme agli operai comunali che hanno curato l'adeguamento della sede che ospiterà i ragazzi fino a lavori ottenuti e i responsabili del cantiere della scuola di San Silvestro.

«Stringeremo al massimo i tempi - così l'assessore alla Pubblica Istruzione Giacomo Cuzzi - Per restituire alla comunità una scuola bella, sicura e comoda entro il prossimo anno scolastico. Consegneremo alla ditta appaltatrice i lavori in settimana e si potrà finalmente iniziare. E’ stato bello vedere animata la scuola di San Donato che ospita i ragazzi, sono stati svolti dei lavori di riqualificazione anche nella struttura ospitante, che ha una mensa, aule rinnovate e riqualificate, perché i bambini saranno lì fino alla fine di questo anno e per la prima parte del prossimo anno scolastico».



A breve, invece, sarà attivato anche il trasporto gratuito che il Comune affiderà attraverso la gara che è stata indetta.

Per quanto riguarda il plesso della scuola Lionni-Cascella, la cifra investita è di 800.000 euro.

«Il progetto concepisce la scuola come nuovo polo di centralità anche del quartiere», prometet Cuzzi, «quindi alla fine avremo una scuola sicura, più bella ed efficiente. Infatti i lavori prevedono anche l’adeguamento energetico dell’edificio, in modo che il calore non si disperda, i consumi siano ottimizzati sempre. Avrà un carattere distintivo con la facciata a vetri dominata da un enorme pesce “Guizzino”, creatura nata dalla fantasia dell’illustratore Leo Lionni al quale la scuola è intitolata».