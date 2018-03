Atessa. Botte e minacce a ex moglie, arrestato 38enne  

ATESSA. Un uomo di 38 anni di Atessa e' stato arrestato dai carabinieri della locale Compagnia per atti persecutori in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lanciano.

Per mesi l'uomo avrebbe perseguitato la ex moglie minacciandola, picchiandola, arrivando persino a puntarle un coltello alla gola davanti al figlio minorenne non ritenendo giusto che il loro matrimonio fosse finito.

Dopo la fine della relazione, l'uomo avrebbe iniziato a tempestare la ex moglie con messaggi e telefonate continue, seguendola fin sul posto di lavoro. Nonostante le denunce e una misura cautelare che disponeva l'allontanamento dalla casa coniugale e che gli vietava di comunicare con la donna, con il figlio e i parenti, nonche' di frequentare gli stessi posti, secondo l'accusa l'uomo ha continuato a perseguitare la donna che ha trovato a quel punto il coraggio di denunciarlo nuovamente.