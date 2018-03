Aggrediscono e feriscono con coltello giovane, arrestati

AVEZZANO. Sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate per aver ferito un giovane con un coltello dopo averlo aggredito alle spalle. Si tratta di due cittadini marocchini, O.M. 37enne e Y.S. 28enne, che, in evidente stato di ebbrezza, a Trasacco (L'Aquila) dopo essersi affrontati per futili motivi e dopo aver già molestato gli avventori di diversi bar, hanno ferito un giovane del posto che aveva tentato di sedare la rissa procurandogli una ferita guaribile in 15 giorni.

Successivamente, i due hanno anche tentato di aggredire altre persone sfondando la porta a vetro di un esercizio pubblico. Per questo motivo, ai due è stato contestato anche il reato di danneggiamento. Bloccati e arrestati dai militari della stazione di San Benedetto, coordinati dal capitano Pietro Fiano, sono stati rinchiusi nel carcere di San Nicola di Avezzano.