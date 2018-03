Arrestati dopo un furto a Pescara, due sulmonesi in manette

PESCARA. Fermati a tempo di record dopo aver rubato la borsa all'interno dell'auto di un medico. È accaduto ieri sera nella zona sud di Pescara dove gli agenti della Polizia Stradale e della Squadra Volante della Questura di Pescara hanno arrestato due giovani sulmonesi di 25 e 26 anni, posti, su disposizione del Pm di turno ai domiciliari con l'accusa di furto in concorso, in attesa della direttissima prevista per domani.

I due giovani poco dopo le 21 di ieri sera avevano rubato la borsa nella vettura di una dottoressa pescarese che ha cercato di inseguire i due fuggiti a bordo di un'auto verso la zona del Tribunale dove sono stati fermati un nell'auto è l'altro a piedi dopo un breve inseguimento.

Sulla vettura gli agenti hanno trovato parte degli effetti contenuti nella borsa rubata alla donna, ma soprattutto una mazza da baseball, quattro coltelli di grosse dimensioni ed un cappello con due fori per essere utilizzato come passamontagna. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.