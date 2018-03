Cerella, esposto in Procura: «revisione  autobus passata ma cinture non funzionanti»  

VASTO. Dopo lo scontro frontale tra azienda e sindacati sui temi dell’efficienza e della sicurezza del trasporto pubblico, sui disagi subiti dal personale autista e dai passeggeri, la Filt

Cgil torna ad occupare un ruolo importante nelle questioni tutt’altro che risolte della società Cerella.



Per il sindacato, l’azienda Autoservizi non offre nella gestione del Trasporto pubblico locale la massima garanzia di buon funzionamento dei servizi, ed i problemi accennano tutt’altro che a diminuire.

Lo testimoniano, ha spiegato il segretario Paolo Sellese, anche le recentissime tensioni sulla linea Vasto-Sevel, dove alcuni passeggeri hanno dovuto chiamare la Polizia perché l’autobus era sovraffollato ed alcuni non avevano il posto a sedere.

«Un caso incredibilmente clamoroso», insiste Sallese, «se si pensa che la situazione si era già verificata più volte e che l’azienda ben poteva e doveva evitarla, poiché le sarebbe bastato fare la conta degli utenti abbonati per capire che serviva istituire una corsa bis».

Sul fronte del trasporto studenti le cose non andrebbero meglio, ed ancora una volta l’attenzione si concentra sulla linea studenti per Villa S. Maria, che pure aveva visto per alcuni mesi un apparente soluzione con il giusto impiego di autobus che consentivano la salita e discesa dei ragazzi davanti la scuola.



LE AUTORIZZAZIONI

Al riguardo la Filt Cgil vuole vederci chiaro sull’autorizzazione regionale rilasciata il 12 febbraio scorso per l’uso di autobus di lunghezza superiore ai 10 mt per lo svolgimento della corsa studenti per l’istituto alberghiero, fino ad allora vietato dalla stessa Regione Abruzzo (determina numero 0096700/17-DPE005 rilasciata in data 11/4/17).



«Un conflitto palese di orientamento legislativo a meno di un anno tra la vecchia e la nuova determina regionale, se è vero», ironizza il sindacalista Sallese, «che non risulta nel Comune di Villa S.Maria nè la realizzazione di una circonvallazione che improvvisamente permetta il transito di autobus di 12 metri nei pressi del plesso scolastico, nè lo spostamento di quest’ultimo. E dunque?»



A questa domanda dovranno dare risposte sia la Regione Abruzzo che la Motorizzazione Civile di Chieti, interessate proprio ieri da un accesso agli atti da parte del sindacato.

Nel frattempo i problemi rimangono tutt’altro che risolti poiché di nuovo si è di fronte all’impossibilità di trasportare gli studenti davanti la scuola, e gli stessi sono nuovamente

abbandonati per strada in assenza di fermate autorizzate, e costretti a fare molta strada a piedi per raggiungere la scuola in qualunque condizione meteo, con evidentemente nuove proteste

all’indirizzo dell’autista da parte dei passeggeri.





LA REVISIONE E LA DENUNCIA

Ma l’azienda e la Motorizzazione Civile dovranno fare i conti anche con un altro problema non meno grave riguardante la revisione degli autobus.

Anche in questa circostanza -almeno per il sindacato- ci sono aspetti tutti da chiarire che riguardano proprio la revisione del 14 marzo scorso dell’autobus utilizzato per il trasporto studenti dell’istituto alberghiero.

Il mezzo è risultato idoneo alla circolazione all’esito dei controlli specifici da parte dei funzionari, tanto che sul libretto di circolazione è stato certificato l’esito regolare.

Eppure quello stesso autobus - chiarisce Sallese- presenta i dispositivi di cinture di sicurezza non in regola con le prescrizioni di legge: «in qualche caso c’è un malfunzionamento dei sistemi, in altri le cinture di sicurezza sono tagliate ed in altri ancora addirittura i dispositivi completamente mancanti. Eppure proprio i sistemi di ritenuta obbligatori ed i comandi di apertura porte in caso di emergenza sono tra le verifiche più importanti a cui viene riservata l’attenzione dei funzionari preposti nella revisione di un autobus».

«Sarà la procura della Repubblica, destinataria imminente di un esposto-denuncia, a dover accertare chi, perché ed in quale condizioni ha certificato l’idoneità tecnica e funzionale del veicolo, e perché lo stesso veicolo fosse stato posto in circolazione in quelle condizioni nonostante la non regolarità con quanto previsto in materia di conformità e sicurezza».