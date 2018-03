Accoglienza, a San Buono i migranti si occuperanno di lavori socialmente utili

SAN BUONO. Si è svolto ieri mattina a San Buono, in una biblioteca comunale ​gremita di studenti, ospiti dei centri, operatori sociali e sanbuonesi, il convegno denominato “Il timore di essere giudicato perché accolgo”.

Tema del convegno la buona accoglienza e il fenomeno migratorio, il CAS appena aperto presso il Convento di Sant’Antonio, e la firma del protocollo di intesa per i lavori socialmente utili.

Tante le testimonianze che hanno scandito il pubblico incontro.

Le più sentite quelle dei giovani studenti delle medie di Palmoli e San Buono, oltre che delle superiori di Gissi. Traspare la voglia di non creare barriere per il colore della pelle, per timori ingiustificati verso il diverso, ma la ferma convinzione di spalancare le porte ai giovani ospiti dei centri di accoglienza.

«Ma come possiamo aspettarci che le persone capiscano che essere razzisti è sbagliato se coloro da cui dovremmo prendere esempio, ossia i politici, a volte sono loro i primi a diffondere idee razziste» si chiede una studentessa della media di Palmoli, dopo aver preso parte al progetto “ACCORDI” sull’inclusione e l’immigrazione ideato da Sara Bernabeo.

«Stando insieme possiamo conoscere cose nuove sia per noi che per loro», commenta un altro alunno. Altri dicono che dopo questo contatto diretto l’idea preconcetta è cambiata in tutto il proprio nucleo familiare. «Prima i miei parenti pensavano che fossero tutti delinquenti sentendo la tv. A Palmoli c’è stato un furto in un bar ed è stato un immigrato a dare l’allarme. I pregiudizi sono sbagliati».



Il sindaco Masciulli nel suo intervento ha ricordato le criticità iniziali quando nacque il centro nel 2014. La popolazione via via ha cambiato idea e oggi convive armoniosamente con gli ospiti dello SPRAR di cui è responsabile come ente gestore. Ha quindi illustrato le possibilità che offre il sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ovvero la seconda accoglienza.

Luciano Conti ha ricordato tutti i progressi svolti dalla Prefettura di Chieti che è dal 2014 che si adopera per affrontare l’emergenza.

«Grazie ai lavori socialmente utili i ragazzi del CAS di San Buono potranno dare alla collettività un proprio apporto e intessere rapporti con le associazioni con cui collaboreranno», è stato specificato.

Aida Marrone, preside dell’Istituto Omicomprensivo “G. Spataro” di Gissi, che gestisce anche la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di San Buono, ha speso parole volte all’apertura sottolineando che «accanto all’identità locale non deve mancare l’idea di un’identità planetaria. Siamo tutti cittadini della stessa Terra, senza distinzioni per il colore delle pelle».

Ha detto la sua anche il parroco di San Buono Don Angelo Di Prinzio: «dobbiamo convivere in armonia e mettere ogni cosa in equilibrio. Dobbiamo collaborare e far sì che il Convento sia un centro di accoglienza e anche un luogo spirituale aperto alla gente per continuare questo cammino di crescita umana e spirituale».

Al termine del consesso è stato pubblicamente firmato il Protocollo di intesa tra Comune di San Buono, Prefettura di Chieti e Consorzio Matrix, in modo da sancire l’inizio al più presto dei lavori socialmente utili.