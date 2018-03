Multe con autovelox, il giudice: «apparecchio mobile va segnalato con cartello temporaneo»

SPOLTORE. L’autovelox ‘mobile’ non era segnalato con un cartello mobile e dunque la multa va annullata.



Con questo motivo il giudice di Pace, Maria Caprara, ha recentemente annullato un verbale elevato dai vigili urbani di Spoltore in danno ad un automobilista che ha deciso di non pagare e far valere la giurisprudenza ormai consolidata. Ed ha avuto ragione.

Dall'esame del provvedimento è infatti emerso che l'apparecchio autovelox veniva utilizzato in modalità mobile ma che gli automobilisti venivano informati di questa presenza solo con un cartello fisso.

Nella sentenza si richiama la decisione della Suprema Corte (ordinanza numero 5997 del 14 marzo 2014) recepita uniformemente dalla giurisprudenza di merito secondo cui le postazioni mobili devono essere segnalate con segnali stradali temporanei.

Inoltre le postazioni mobili devono essere espressamente indicate come tale nei verbali di accertamento, con l'unica eccezione delle postazioni che- facendo parte di un piano coordinato- siano utilizzate in modo stabile è permanente.

Nel verbale arrivato davanti al giudice di Pace, invece non c'era nessuna indicazione sulla utilizzazione stabile dell’ apparecchiatura elettronica nel tratto stradale interessato.

Per questo il provvedimento è stato ritenuto illegittimo ed è stato annullato, così come la relativa sanzione.

Il Comune di Spoltore, invece, è stato condannato a rifondere le spese di giudizio, poco meno di 500 euro.