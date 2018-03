Omicidio Neri, Alessandro fece cancellare dati da pc e telefonino

PESCARA. Computer e smartphone personali di Alessandro Neri portati a formattare più volte nelle ultime settimane. Perchè? Cosa voleva cancellare Nerino?



E’ questo uno dei nuovi elementi che emerge dalle indagini dei carabinieri sull’omicidio del ragazzo di Spoltore sparito il pomeriggio del 5 marzo e ritrovato morto tre giorni dopo nei pressi di Fosso Vallelunga a Pescara.

Cosa sia accaduto in quei tre giorni resta un mistero.

Di sicuro Alessandro ha visto in volto i suoi assassini che hanno poi avuto modo di ripulire la sua Fiat 500 rossa con tettuccio beige, parcheggiarla in centro a Pescara, in via Mazzini, e far sparire le chiavi.

Proprio dalla vettura gli inquirenti stanno tentando di rintracciare impronte e materiale biologico per riuscire a dare un nome ed un volto a chi ha sparato a Neri, giustiziandolo senza pietà.



L’ALTRA MACCHINA

Poi c’è l’altra macchina, la Opel Meriva grigia di proprietà di un pregiudicato. Da un filmato di una telecamera di sorveglianza è emerso che seguisse la vettura di Alessandro anche se le immagini non sono chiarissime. La macchina è stata bruciata a Pescara Colli alle 23,52 di martedì 6 marzo, esattamente un’ora e mezza dopo che la mamma della vittima, Laura Lamaletto, lanciasse il suo primo messaggio su Facebook per dire che non aveva più notizie di suo figlio da più di 24 ore.

Fino a quel momento, in pratica, erano in pochissimi a sapere che il giovane non era rientrato a casa.



«CONVERTITEVI»

Intanto proprio la mamma continua a lanciare appelli in Tv: ieri sera Laura Lamaletto ha partecipato a ‘Quarto Grado’ di Gianluigi Nuzzi chiedendo nuovamente a chi sa di parlare e al killer -o ai killer- di convertirsi.

Le dichiarazioni della mamma sono state forti: «a me non interessa che chi ha ucciso mio figlio vada in galera, mi basta che si converta e spenda la propria vita a fare del bene in una missione. Io ormai mi sono fatta una ragione che mio figlio non c'è più ma chi lo ha ucciso non può vivere con questo rimorso e restare in silenzio» .

Nuzzi a questo punto ha chiesto alla mamma che cosa farebbe se il killer si presentasse alla sua porta per autodenunciarsi: «chiamerebbe o no la polizia?»

«Sì, la chiamerei perché comunque penso che la giustizia debba fare il proprio corso».







LE ASTE A ROMA

Si continua ad aspettare per scoprire cosa sia successo ad Alessandro, un ragazzo che, sì è vero, frequentava anche pregiudicati ma che aveva la fedina penale immacolata.

Per vivere acquistava auto all'asta e poi le rivendeva.

Anche per questo il suo lavoro spesso lo portava a Roma. Il dubbio degli inquirenti a questo punto e se proprio in una di queste compravendite possa essere nato il motivo che ha spinto qualcuno ad uccidere.

Ma la mamma ci ha tenuto a ribadire che si trattava di un lavoro normale, «non c'era nessun traffico illecito dietro». E gli amici, tutti, ribadiscono che «Ale non era il tipo che dava fregature».

Qualcosa è andata storta in una delle compravendite? Il mondo delle aste è particolarmente delicato e presidiato dalla delinquenza che non tollera di buon grado nuovi concorrenti.



LA PISTA PASSIONALE

C'è poi una pista passionale che però è rimasta sempre sullo sfondo, molto sfumata.

Alcuni amici, infatti, hanno rivelato agli inquirenti che negli ultimi tempi una ragazza si sarebbe invaghita di Alessandro.

Potrebbe essere stata quindi questa la vicenda alla base del delitto?

La mamma non vuole neanche pensarci: «lui era un ragazzo serio pensare che possa essere morto per un apprezzamento di troppo mi fa impazzire».

Di sicuro Alessandro non era ufficialmente fidanzato perché, come ha raccontato sempre la famiglia, era un ragazzo «un pò all’antica» e diceva che avrebbe portato in casa soltanto la donna della sua vita.

Questa ragazza era la fidanzata di qualcuno particolarmente violento e vendicativo?



LA MARCIA INDIETRO

Sempre la mamma, ieri, in diretta televisiva, ha praticamente fatto marcia indietro sulla pista della faida familiare.

Era stata proprio lei, nelle prime ore, a guidare gli inquirenti verso la controversia familiare nata a causa della sua estromissione nell'azienda di famiglia.

I dubbi, o meglio, la necessità di vederci chiaro, si era così focalizzata pure su suo fratello, Camillo Lamaletto, che nel 2015 ha rivendicato per sè la gestione del ‘Feuduccio’, e sul figlio Gaetanino che da tre anni porta avanti l’attività.

I due risultano al momento ancora fuori Italia e dovrebbero trovarsi negli Stati Uniti. I carabinieri vorrebbero interrogarli ma fino a questo momento non ci sono riusciti.

Adesso mamma Laura sostiene che non possano essere stati loro ad uccidere Alessandro.

«Ero arrabbiata», ha detto, «adesso non ce l'ho più con loro e non posso pensare che abbiano fatto una cosa del genere. Proprio non ci posso credere».

La cosa più incredibile rimane comunque l’assoluta assenza di tracce dei due ancor prima del ritrovamento del cadavere di “Nerino”. Perchè Camillo e Gaetanino non danno segnali e si fanno interrogare dagli inquirenti?



L’OMICIDIO DEL 1990 A FOSSO VALLELUNGA

Quindi per il momento lo sforzo investigativo sembra convogliare verso la pista della microcriminalità locale. Nel 1990 sempre a Pescara ci fu un altro omicidio che rimanda in modo incredibile a quello di Nerino.

Nella stessa zona di Fosso Vallelunga, infatti, venne trovato senza vita Nicola Frate un uomo di 30 anni con precedenti penali. Anche in quel caso l'uomo era stato ammazzato con un colpo di pistola al fianco e due alla testa.

L’omicidio Frate è rimasto insoluto anche se l’ipotesi investigativa più accreditata rimase quella della criminalità locale.

All’epoca il cadavere venne ritrovato da un agricoltore a differenza di Nerino che è stato rintracciato grazie alle celle telefoniche.



I CANI CHE ABBAIANO

I proprietari di un'abitazione che si trova a circa un 200 metri dal luogo del ritrovamento del corpo di Alessandro hanno due pastori abruzzesi e hanno ricordato che dopo le 18 del 5 marzo i cani hanno cominciato ad abbaiare insistentemente.

Quando però i due sono usciti a vedere se ci fosse qualcuno non hanno notato nulla di anomalo anche perché si sarebbe soffermata a guardare i cani.

Alessandro era arrivato già sul posto dell’esecuzione? Di sicuro era già uscito di casa perchè la mamma ricorda di aver visto l'orologio proprio pochi attimi dopo aver salutato il figlio ed erano le 17:55.

Intanto domani sera per le vie del centro di Pescara sfilerà la fiaccolata per chiedere giustizia per Alessandro. Pensare che anche l'omicidio di Nerino, come quello di Nicola Frate, possa rimanere senza un nome è inaccettabile per la famiglia.

Mamma Laura ha spiega che dopo che l'indagine sarà chiusa e che il killer avrà un nome lei porterà avanti il sogno suo e di suo figlio ovvero quello di trasferirsi a Miami per ricominciare una nuova vita.



a.l.