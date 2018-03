Omicidio Neri, l’omertà protegge gli assassini di Alessandro

PESCARA. Passano i giorni e l’inchiesta sull’esecuzione di Alessandro Neri sembra avere un rallentamento -che potrebbe essere solo apparente- in attesa che gli inquirenti ricevano gli esami tecnici dei Ris sui reperti sequestrati.

Negli ultimi due giorni, però, i punti più importanti emersi sui quali ci si focalizza sono pochi e tutti sembrano più confondere che chiarire, più allontanare che avvicinare alla verità.

1) LA PISTA FAMILIARE

Si è notato uno spostamento graduale dalla pista familiare, innescata principalmente dalla stessa famiglia di Alessandro la quale ha invitato in un primo momento ad indagare sullo zio Camillo Lamaletto ed il cugino Gaetano jr.

I due parenti continuano ad essere irreperibili ufficialmente e non avrebbero mai tentato di mettersi in contatto nè con Laura Lamaletto e nemmeno con gli inquirenti che li cercano da settimane. In realtà la mamma di Alessandro non esclude che i due possano aver chiamato perchè dopo la morte del figlio ha ricevuto «due o tre chiamate con numero privato» ed è sempre con questa modalità che i due li chiamavano.

Su di loro solo incertezze persino sul luogo dove si trovano attualmente e su Gaetano jr si dubita persino che sia partito il giorno prima della scomparsa come si è detto da subito. Ma su questi dettagli è probabile che gli investigatori siano bene informati.

Di certo in azienda sanno gli impegni lavorativi dell’uomo e se si stia trattenendo all’estero più del dovuto.

La pista per la procura rimane comunque da verificare in attesa di novità dai rapporti della finanza che sta indagando per cercare eventuali crepe dalle gestioni delle ditte. La stessa procura di Pescara ha espresso il desiderio di ascoltare sia Camillo che Gaetano jr ma per ora non ci sarebbero riusciti.

2) LA PISTA DELLA CRIMINALITA’ LOCALE

Trova sempre più spazio -a differenza della prima ora- la pista della criminalità locale che a quanto pare in qualche modo potrebbe essere coinvolta perchè sono molti gli indizi in mano ai carabinieri che farebbero pensare che comunque l’esecuzione sia maturata, nata o eseguita “localmente”.

Inizialmente la stessa famiglia aveva detto che l’esecuzione assomigliava molto allo “stile Venezuelano” lasciando intendere persino che i killer potessero essere venuti da lontano per una vecchia vendetta su affari della famiglia Lamaletto, entrata in contatto con personaggi dubbi, accusati anche di narcotraffico internazionale, e con buoni contatti nei governi Venezuelani sin dagli anni ‘90 e poi con Hugo Chavez.

3) I CONTINUI APPELLI A PARLARE DELLA FAMIGLIA

E’ un altro fatto che da giorni la famiglia si sia aperta anche alla Tv e appaia sempre più spesso con l’unico intento di lanciare appelli a chi sa qualcosa, a qualunque titolo, affinchè si possa fare giustizia ed arrivare alla verità riuscendo a dare una risposta alla domanda principale: perchè?

Anche ieri sia il papà di ‘Nerino’ che la mamma Laura, contemporaneamente, sono stati in tv (lui a ‘La Vita in diretta’, lei a ‘Pomeriggio 5’) per lanciare lo stesso appello e ricordare l’appuntamento di domenica alle ore 19 per una fiaccolata a Pescara in zona stazione per mobilitare le coscienze e smuovere le persone a parlare.

La sensazione della famiglia, che ormai diventa visibile sempre più, è che ci sono persone che sanno ma non hanno ancora parlato e raccontato. Un vero e proprio danno perchè in questo modo non si possono aiutare i carabinieri a muoversi nella direzione giusta, convogliando gli sforzi e abbandonando le piste false.

4) L’OMERTA’ E LA PAURA

Hanno destato scalpore in città, qualche giorno fa, le dichiarazioni di un giornalista in tv che ha descritto Pescara ed il suo interland come terra di delinquenza, puntando i fari anche sul tifo e quelle zone grigie che lo contornano.

E’ palpabile la ritrosia di alcuni e sono troppi i “non so” che i tanti testimoni hanno detto agli stessi inquirenti quando li hanno sentiti. A volte sono stati forniti quadri sempre troppo vaghi e indeterminati alla domanda: chi poteva serbare rancore verso Alessandro?

Che tra i contatti della vittima vi fossero anche pregiudicati è certo ma questo non vuol dire molto e bisognerebbe capire anche la qualità dei contatti.

In molti erano anche alla commemorazione di sabato scorso con magliette indosso, una iniziativa nata proprio da uno degli amici più stretti e noto alle cronache, mentre altri hanno pensato e realizzato un murales nella piazzetta del ritrovo a Villa Raspa a Spoltore, proprio dietro la chiesa dei funerali senza feretro e dove Alessandro si vedeva spesso con i suoi amici.

E’ possibile che qualche risposta utile e qualche indizio si possano trovare proprio in quella piazzetta?

5) IL MISTERO DELLA MERIVA

Il puzzle delle indagini è indubbiamente complicato perchè c’è molta carne al fuoco, troppa. Questo comporta un dispendio di energia enorme che spesso è sprecato perchè ci si concentra su particolari o coincidenze sbagliate. Al momento non si sa ancora se con il delitto possa centrare qualcosa la Opel Meriva grigia data alle fiamme il 6 marzo -un giorno cruciale per il caso- e poi fatta demolire dal proprietario.

L’auto sarebbe stata notata da immagini di una telecamera di sorveglianza privata: seguiva la 500 Fiat di Alessandro. Il proprietario si è scoperto aver avuto alcuni precedenti burrascosi ed incontri e scontri con le forze dell’ordine e la giustizia ai tempi in cui a Pescara si registrava una recrudescenza proprio all’interno dell’ambiente del tifo con aderenze a certi esponenti delle famiglie Rom dei Ciarelli e degli Spinelli.

E’ solo un caso che quella Meriva seguiva Alessandro (chissà se alla guida e chissà se era proprio la sua auto..) e che poi l’auto sia stata data alle fiamme (gli inquirenti confermano l’origine dolosa) e poi il giorno dopo fatta compattare?

Proprio il papà di Alessandro ieri in tv ha detto di aver visto anche lui dalle immagini la Fiat 500 rossa con il tettuccio beige. «Era uguale a quella di mio figlio», ha specificato, «ma non posso dire con certezza che fosse proprio quella perchè non si vedeva la targa».

6) IL MISTERO DELLA 500

Altro punto che è rimasto oscuro riguarda proprio la macchina di Alessandro che è stata fatta ritrovare in centro in viale Mazzini, parcheggiata, quando per l’autopsia il ragazzo era già morto da due giorni.

La ragione per cui gli assassini sono andati a parcheggiare l’auto in pieno centro (dove è solitamente difficilissimo trovare posti liberi) rischiando di essere ripresi da telecamere è incomprensibile. Stesso discorso per la scelta di far ritrovare comunque l’auto invece di darla alle fiamme. In questo modo i Ris hanno potuto comunque estrapolare informazioni utili. Una di queste è la quantità di chilometri percorsi dall’auto. Ieri il papà di Alessandro ha raccontato alla ‘Vita In diretta’ che quando il figlio è uscito per l’ultima volta aveva messo 15 euro di benzina ad un distributore automatico ma quando l’auto è stata ritrovata il serbatoio era quasi vuoto.

Quanti chilometri ha percorso l’auto e per andare dove? A bordo c’era Alessandro o i suoi giustizieri?

7) IL MISTERO DEL CELLULARE

Legato all’auto c’è il cellulare del ragazzo che ha permesso di ritrovare il cadavere perchè lasciato non distante. Era spento ma l’ultima cella agganciata era proprio quello di zona San Silvestro- Fosso Vallelunga. Ora oltre ai tabulati telefonici e alle celle agganciate che possono permettere di ricostruire il percorso fatto ci sono anche i dati contenuti nel cellulare, dati non si sa se cancellati o meno, ad ogni modo comunque in gran parte recuperabili. Perchè far ritrovare il cellulare invece di distruggerlo appare anche in questo caso una incongruenza.

8) LA GENEROSITA’ DI ALESSANDRO

Un altro fatto accertato è la generosità di Alessandro testimoniata dagli amici e in qualche modo inedita anche ai genitori che hanno scoperto alcune cose solo dopo la morte del ragazzo.

Generosità che si esprimeva in vari modi, come l’assistenza ad una amica che aveva partorito da poco. Alessandro le sarebbe stato vicino per 4 giorni vista l’assenza del compagno ( «non so in cosa fosse occupato l’uomo», ha specificato papà Neri). Ma amici hanno raccontato anche di aver ricevuto dal ragazzo soldi, regali (bici e viaggi). «una generosità che comunque non lo ha salvato dal martirio», è stata l’amara considerazione del padre.

Alessandro aveva una buona disponibilità monetaria anche se non aveva un lavoro stabile e duraturo. Sempre ieri il papà, dopo aver confessato di essersi messo in discussione come padre, si è focalizzato sulle amicizie del figlio, amicizie di cui non sapeva nulla tanto da meravigliarsi lo stesso giorno del riconoscimento del cadavere.

«Chi sono queste persone, sono tutti amici di mio figlio o sono solo curiosi?» ha raccontato di aver pensato quel tragico giorno.

Di certo se vi sono stati lati oscuri nella vita di Alessandro è probabile che ora verranno a galla con le indagini.

Anche PrimaDaNoi.it ha lanciato da giorni appelli a parlare e collaborare chiamando i carabinieri di Pescara del comando provinciale (capitano Massimiliano Di Pietro) o inviando segnalazioni completamente anonime ma circostanziate al nostro servizio AbruzzoLeaks.