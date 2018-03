Rapina al Lidl all’ora di chiusura: dopo la caccia all’uomo arrestati in due

PESCARA. Armati di pistola mettono a segno una rapina in un supermercato. Sono poi stati arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato.

Si tratta di N.W. nato nel 1973 nel napoletano, domiciliato a Pescara, incensurato, e di C.F. nato nel 1970 nel casertano, residente a Francavilla al Mare (CH), pregiudicato.

E’ successo ieri sera dopo che era stata lanciata la richiesta di soccorso intorno alle 21 i due, armati di una pistola, avevano consumato una rapina al Lidl di via Colle Renazzo, riuscendo a prelevare 2.500 euro in contanti, per poi fuggire a bordo di una autovettura modello Colt Mitsubishi.

Pochi minuti dopo, l’autovettura è stata intercettata da una pattuglia della Polizia Stradale che è riuscita a bloccare in via Tirino, con a bordo il solo N.W. che ammetteva le sue responsabilità, confessando di aver fatto da “palo” rimanendo all’esterno del supermercato, e poi ha fornito indicazioni per risalire al suo complice, l’autore materiale della rapina.

Grazie a tali indicazioni C.F. veniva rintracciato subito dopo da pattuglie della volante e della Squadra Mobile in un appartamento di via Aldo Moro, venendo anche riconosciuto quale autore della rapina da una dipendente del supermercato.

Il N.W., che ha reso piena confessione ribadendola in presenza del legale, incensurato, è agli arresti domiciliari, mentre C.F. è recluso presso la locale Casa Circondariale.

Al momento non sono stati rinvenuti né il bottino, né l’arma che, verosimilmente, sono stati occultati da C.F. poco prima del suo arresto.