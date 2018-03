Officina meccanica senza autorizzazioni vicino Alanno

PESCARA. Operava in maniera totalmente abusiva, senza alcuna autorizzazione amministrativa, in una officina completamente attrezzata dove esercitava l'attività di meccanico carrozziere. Lo hanno scoperto, nelle vicinanze di Alanno, i finanzieri della Tenenza di popoli (Pescara). Inoltre l'attività è risultata priva anche delle necessarie autorizzazioni in materia ambientale per quanto riguarda gli scarichi delle acque reflue e l'emissione di fumi in atmosfera. L'attività eseguita dai militari del Nucleo Mobile della Tenenza, ha portato al sequestro, per la successiva confisca, di tutte le attrezzature presenti. Inoltre, sono state elevate sanzioni relative allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, all'abusivismo commerciale per oltre 40.000. Il titolare è stato denunciato e segnalato alla Camera di Commercio per la mancata iscrizione. Poiché la sua attività è risultata completamente sconosciuta al fisco, è scattata l'attività ispettiva per accertare l'evasione fiscale commessa.