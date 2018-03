Variante 16. Scontro frontale nella galleria di Montesilvano

MONTESILVANO. Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale frontale che si è verificato questa mattina all'interno della galleria "I Pianacci", nel territorio comunale di Montesilvano, lungo la Variante che collega la provincia di Pescara a Francavilla al Mare. Due auto si sono scontrate mentre procedevano in direzioni opposte, all'interno del tunnel che è a doppio senso.

Disagi per il traffico nel momento in cui sono arrivati i mezzi di soccorso. Sul posto hanno lavorato per i rilievi e per la regolazione del traffico gli agenti della Polizia Stradale di Pescara. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale civile di Pescara.