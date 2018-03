Esplosione in garage palazzina Ater L'Aquila, tre feriti

L'AQUILA. Due esplosioni, alle quali sono seguite altre più piccole, sono avvenute nel pomeriggio all'interno di un garage in una palazzina di alloggi popolari dell'Ater (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale) dell'Aquila, nella frazione di Arischia. Tre i feriti, di cui uno più grave, ricoverati all'ospedale 'San Salvatore'. Evacuate quattro famiglie sistemate in hotel e moduli abitativi provvisori. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e ambulanze del 118, oltre ai Vigili del Fuoco che stanno ancora effettuando rilievi per stabilire le cause delle esplosioni, avvertite a chilometri di distanza.

Tra le cause al vaglio un'esplosione accidentale per la commistione di materiale infiammabile oppure la presenza di materiale esplosivo; una delle ipotesi è che il garage fosse adibito a deposito, abusivo, di fuochi di artificio, anche alla luce del fatto che il proprietario lavora in questo settore. Esclusa, secondo quanto appreso, una fuga del gas.