Omicidio Neri, 15 giorni fa la lite tra mamma Laura e il nipote Gaetano

PESCARA. «Io non so se Alessandro e suo cugino Gaetano jr abbiano litigato. Ma io, 15 giorni prima della sparizione, ho litigato con mio nipote».



Torna a parlare ai microfoni Rai, Laura Lamaletto, la mamma di Alessandro Neri, sparito da Spoltore il 5 marzo scorso e ritrovato morto l’8 marzo alla periferia di Pescara.

La donna, la prima a lanciare l’allarme via Facebook, all’indomani del ritrovamento è stata la prima a chiedere agli inquirenti di fare chiarezza nella sua famiglia.

Una famiglia distrutta da dissidi per questioni economiche e spetterà agli inquirenti verificare se sia questa la chiave del giallo o se la verità è altrove.

La donna ha ricordato ai microfoni della giornalista del Tg3 Abruzzo, Daniela Senepa, l’ultima volta che ha visto il nipote e quell’astio mai sopito che esplodeva in un istante: «lo avevo incontrato in un bar e gli avevo detto ‘devi camminare a distanza e devi dire a tuo padre e ai tuoi nonni che vi auguro di vivere tutto quello che ci avete fatto e anche il doppio’».



Di certo nemmeno la morte del giovane Alessandro ha placato il risentimento.

«Mia mamma», ha raccontato sempre Laura Lamaletto, «dopo la morte di Ale si è azzardata a venire qui a casa e l’ho cacciata».

Proprio la proprietaria del bar del centro di Pescara dove la mamma di Alessandro e il nipote avrebbero avuto quella discussione tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, ha chiarito che in quei giorni in città c’era anche il fratello di Laura, Camillo, che ha un appartamento in affitto in via Mazzini, proprio sopra al locale in questione e vicino a dove è stata ritrovata la Fiat 500 della vittima.

Poi Camillo Lamaletto, che vive tra Miami e Caracas, sarebbe partito all’inizio del mese. Qualche giorno dopo sarebbe partito anche il figlio. In un primo momento si parlava di un volo tra il 3 e 4 marzo ma nelle ultime ore gli inquirenti non hanno confermato questa circostanza.

Di sicuro ora padre e figlio sono irreperibili: i carabinieri stanno cercando di mettersi in contatto con loro perchè vorrebbero interrogarli.



Mamma Laura ha ammesso che quando il fratello Camillo nel 2016 ha rivendicato la guida dell’azienda ‘Il Feuduccio’, poi passata al figlio, per la sua famiglia è stata una vera tragedia: «mi è venuta una encefalite acuta, non parlavo e non camminavo più. Alessandro era molto arrabbiato e mi diceva ‘mamma, ma proprio non vuoi che non facciamo nulla?’».

Intanto domani alle 15.30 a Villa Raspa di Spoltore si celebreranno i funerali del giovane.

L’ultimo saluto da parte di chi lo amava e oggi chiede con forza che sia fatta luce su questa tragedia enorme.