Chieti, via all’abbattimento dell’ex Onmi per costruire alloggi

CHIETI. Inizieranno il prossimo 19 marzo a Chieti i lavori di demolizione dell'edificio ex Onmi in piazza Carafa al cui posto saranno realizzate abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Lo rende noto l'assessore comunale ai lavori pubblici Raffaele Di Felice. "La demolizione dell'edificio ex Onmi si inserisce in un più ampio contesto che prevede la realizzazione di alloggi sostenibili nell'ambito del Piano Urbanistico Comunale - dice Di Felice. Grazie ad un accordo con l'Assessorato la ditta affidataria dei lavori si farà carico, gratuitamente, di piantumare 32 giovani alberi ad alto fusto nel piazzale antistante la piscina comunale in modo da dotare di verde anche quell'area".



"Una delle priorità che questa amministrazione si è posta - dice ancora Di Felice - è stata la riqualificazione di piazza Carafa dove, in questi ultimi anni, sono già stati realizzati interventi che hanno riguardato la scuola 'Mezzanotte', la riqualificazione dell'immobile che ospita la delegazione comunale e la realizzazione di un nuovo Nido d'Infanzia, struttura fondamentale per sopperire alla carenza di asili nido comunali rispetto all'effettivo fabbisogno".