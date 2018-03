Spedizione punitiva in casa, arrestate due persone a Pescara

PESCARA. Una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di una donna e del suo nuovo compagno da parte di una famiglia rom di Pescara.

Ieri sono finiti in carcere Claudio Spinelli e Rudy Dertini. Divieto di avvicinamento alle vittime, invece, per Rosina Spinelli, Maria Spinelli e Monica Spinelli.

Le misure cautelari sono state firmate dal gip Gianluca Sarandrea su richiesta del pm su richiesta della Procura di Pescara.

L'aggressione è avvenuta in un appartamento della città il 18 febbraio scorso. Come ha ricostruito in fase di indagini la Squadra Mobile di Pescara, diretta da Pierfrancesco Muriana, quella spedizione punitiva sarebbe stata in realtà solo l'epilogo di una situazione di grave conflittualità tra Claudio Spinelli e la sua ex compagna.

I due, dopo una relazione di diversi anni, hanno avuto anche avuto tre figlie, oggi tutte minorenni.

Quando la relazione si è conclusa le bambine sono andate a vivere con il papà in quanto la mamma non sarebbe in grado di provvedere economicamente al loro sostentamento.

Alla donna, però, è stato riconosciuto il diritto a tenere le figlie durante il fine settimana e in altri periodi stabiliti.

Ma proprio questo è il motivo di frequenti discussioni tra i due ex.





Secondo la vittima, infatti, l'aggressione sarebbe da ricondurre al diverbio di qualche ora prima con la sorella del suo ex compagno proprio in merito al diritto di tenere con sè per il fine settimana le ragazze.

Spinelli ha fatto irruzione in casa con un complice e con tre figlie, tutte maggiorenni, avute da una precedente relazione.

Secondo la ricostruzione della polizia, mentre Dertini, armato di cric ha cominciato a danneggiare parte del mobilio, Spinelli con una mazza da baseball in pugno avrebbe colpito ripetutamente al capo il nuovo compagno della sua ex.

Le sorelle di Claudio, invece, avrebbero afferrato per i capelli la donna colpendola ripetutamente con calci e pugni.

Poi sono tutti fuggiti in auto.

Una volta sul posto la Polizia ha trovato per terra anche delle ciocche di capelli, il portono d’ingresso è stato trovato danneggiato e nei pressi della finestra del soggiorno è stato trovato anche il cric.



Il gip, così come richiesto dal pm, ritiene che il carcere per Spinelli e Dertini sia la misura cautelare più idonea «a causa della loro pericolosità desunta sia dalla rilevanza dei fatti compiuti e sia dai numerosi precedenti che inducono ad escludere un loro comportamento collaborativo nella fase cautelare».



a.l.