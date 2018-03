Cup Pescara, ancora rallentamenti e disservizi

PESCARA. Sono trascorsi ormai quattro giorni dall’entrata in vigore del nuovo sistema informatico e il Cup dell’ospedale civile di Pescara continua a essere completamente paralizzato.



Alle 11.17 di ieri mattina il tabellone chiamava allo sportello l’utente P081, ma la macchinetta all’ingresso della struttura aveva già staccato il tagliando P309, con 228 persone in attesa, molte delle quali saranno costrette a lasciare l’ufficio stasera senza aver potuto prenotare il proprio esame.



«È evidente che, dopo quattro giorni, siamo di fronte a un problema ben più grande di una semplice ‘normale fase di rodaggio’, come l’ha coraggiosamente definita la dottoressa Maria Assunta Ceccagnoli, portavoce del Direttore generale Armando Mancini», denuncia Armando Foschi dell’associazione ‘Pescara Mi Piace’.





Foschi racconta ancora: «impossibile per i cittadini parlare con un responsabile, impossibile capire come si poteva fare per prenotare magari una prestazione urgente. Temiamo una impreparazione del personale, anch’essa grave se fosse confermata. Temiamo semplicemente una inadeguatezza del vertice Asl che continua a sottovalutare un problema enorme che sta investendo migliaia di cittadini ogni giorno e che oggi non è più tollerabile. A questo punto pretendiamo risposte: l’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ chiede al sindaco Alessandrini di convocare d’urgenza il Comitato Ristretto dei Sindaci con il manager Mancini per un’operazione verità sul grave disagio che Pescara e la sua provincia stanno vivendo. E contemporaneamente chiediamo che la Commissione consiliare permanente Sanità del Comune convochi anch’essa il Direttore Mancini per indagare su quanto accaduto al servizio Cup».