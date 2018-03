Attiva, stipendi non arrivano, protesta dei lavoratori in Consiglio Comunale

PESCARA. Urla e proteste da parte dei dipendenti di Attiva in Consiglio comunale e Forza Italia, Fratelli d’Italia e Pescara Futura chiedono la revoca dell’Amministratore Unico della società, Massimo Papa.



Per Attiva oggi è stata una delle giornate più difficili nella storia aziendale. Il clima è diventato tanto incandescente da imporre addirittura la sospensione dei lavori dell’Assemblea per non esacerbare ulteriormente gli animi di 18 padri di famiglia stanchi, disperati e che si sono visti privare dello stipendio di febbraio, dovuto loro per decisione dei vertici di Attiva».

La vicenda è quella inerente i 18 dipendenti assunti a tempo indeterminato in seguito alla sentenza di primo grado del giudice del lavoro che aveva disposto la loro reintegra in servizio, decisione appellata dalla Attiva.





SENTENZA E ASSUNZIONI

Per il primo marzo scorso era attesa la sentenza della Corte d’Appello, ma intorno al 23 o 24 febbraio la Attiva, all’improvviso, ha assunto 30 nuove unità lavorative, con un contratto sino al 31 dicembre 2018, dunque a tempo determinato, personale attinto dalla graduatoria, ma scavalcando i 18 dipendenti, anch’essi presenti in quella graduatoria, in quanto al 24 febbraio gli stessi risultavano regolarmente assunti a tempo indeterminato.

Un contratto, quest’ultimo, che si è però dissolto appena cinque giorni dopo, quando il primo marzo, appunto, la Corte d’Appello ha annullato la sentenza di reintegra in servizio di primo grado.





«UNA CATTIVERIA»

«Ora è evidente che quelle assunzioni fatte il 24 febbraio appaiono come una ‘cattiveria’, uno sgambetto, visto che, ben sapendo di quella sentenza attesa per il primo marzo, Attiva avrebbe benissimo potuto aspettare quattro o cinque giorni, e a quel punto, a fronte della decisione della Corte d’Appello, procedendo con le assunzioni a tempo determinato, avrebbe potuto assumere tutti gli aventi diritto, fra i quali la maggior parte dei 18 dipendenti offrendo a quei padri di famiglia comunque una via d’uscita per non finire in mezzo a una strada», denuncia il centrodestra.

E invece non solo i 18 dipendenti si sono ritrovati d’improvviso senza un lavoro e senza alcuna possibilità di rientro, ma in più quando stamattina sono andati a prendere lo stipendio del mese di febbraio, durante il quale hanno regolarmente lavorato tutto il mese, non lo hanno trovato.





STIPENDI NON PAGATI

I vertici di Attiva hanno deciso di non pagare quegli stipendi, scatenando un clima di guerriglia nell’aula consiliare dove i 18 ex dipendenti sono piombati con le rispettive famiglie pronti a tutto pur di avere i soldi che gli spettano.

Sospesi i lavori del Consiglio, sono stati convocati in Comune l’amministratore Unico di Attiva Papa e il Direttore generale Massimo Del Bianco, «che, dopo una lunga e travagliata discussione, mediata dal buon senso del centrodestra – hanno proseguito i consiglieri di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Pescara Futura -, sembrano aver accettato di rivedere la propria decisione e di procedere con il pagamento degli stipendi di febbraio. Tuttavia non può finire qui a tarallucci e vino: ovviamente, pur comprendendo la rabbia e la disperazione di quelle famiglie, ci dissociamo dalle minacce e dai tentativi di aggressione ai danni dei rappresentanti della Attiva, ma è evidente che quanto accaduto oggi è solo la ciliegina sulla torta di una lunga serie di decisioni assolutamente contestabili che hanno caratterizzato la gestione Papa, dalla vicenda Tari 2018 alle assunzioni fatte, appunto, poche ore prima della sentenza della Corte d’Appello».







IL SINDACO NON SAPEVA NULLA

Stamane il sindaco Alessandrini, interpellato sulla vicenda, ha dichiarato di non essere a conoscenza delle decisioni assunte dall’Amministratore Papa: «gli offriremo l’occasione per dimostrare in maniera concreta la propria estraneità».

Lunedì mattina in apertura del Consiglio comunale già riconvocato, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Pescara Futura presenteranno una risoluzione urgente per imporre al sindaco Alessandrini la convocazione dell’Assemblea straordinaria di Attiva per la sfiducia, la revoca e la sostituzione dell’Amministratore Unico Papa che «non è più nelle condizioni di completare il proprio mandato, in scadenza nel 2019».