Rapina alla gioielleria Seta a Pescara, rubati 70 Rolex  

PESCARA. Rapina alla gioielleria Seta, in via Cesare Battisti, a Pescara. Due malviventi, con il volto travisato, di cui uno armato di pistola, si sono impossessati di una settantina di orologi Rolex, stando a una prima stima. I due poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. Uno due ladri era vestito da postino e quindi i rapinatori sono riusciti ad entrare facilmente nella gioielleria. Ricerche e indagini in corso da parte dei carabinieri.