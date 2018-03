Pescara al buio, «situazione insostenibile per mezza città»

PESCARA. Discutere la problematica sulla la carenza o mancanza di illuminazione pubblica in numerose zone della citta' di Pescara con l'audizione dell'ingegner Tonelli della Pescara Gas e il responsabile della ditta Enel Sole, ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione.

E' la richiesta che fa il consigliere comunale Massimiliano Pignoli (M5s) con una lettera inviata al presidente della commissione Statuto Pierpaolo Zuccarini.

«Le luci restano spente perfino davanti al Comune», dice Pignoli, «e le zone della citta' interessate dalla problematica sono molteplici: i Colli, Villa del Fuoco, Zanni, via Cavour e altre. La situazione e' divenuta insostenibile anche perchè la maggior parte delle luci spente sono in periferie abitate da anziani che hanno paura perche' le strade sono al buio e possono essere oggetto di malviventi che potrebbero essere facilitati a commettere reati tipo furti, scippi e rapine. Per queste ragioni chiedo l'immediata convocazione di una commissione Statuto».



«I problemi sono esplosi in maniera dirompente a fine ottobre scorso-inizi di novembre», gli fa eco il vice capogruppo di Forza Italia, Vincenzo D’Inceccp, «quando mezza città è improvvisamente rimasta al buio, con centinaia di segnalazioni da parte dei cittadini».



Un disservizio che non ha interessato solo le periferie, ma soprattutto le vie del centro, dalla riviera



nord, a corso Umberto sino a piazza Salotto. E’ stato chiesto un momento di confronto con Pescara Energia, la società in house del Comune di Pescara che ha gestito gli appalti per l’esternalizzazione dei servizi di manutenzione degli impianti cittadini, per capire cosa stesse accadendo da mesi a una città lasciata al buio, e le notizie non sono state affatto confortanti.

«L’amministratore Tonelli», spiega D’Incecco, «ha innanzitutto chiarito che le attività di manutenzione in corso le stava gestendo Enel Sole che si era aggiudicata l’ultimo appalto, e per il loro completamento sarebbero serviti ancora 4 mesi, ma comunque quelle attività non avrebbero risolto il problema perché, dopo l’incidente del 15 agosto scorso, quando una scarica elettrica sul lungomare nord uccise un cane di passaggio, Enel Sole, appellandosi alle disposizioni dell’Autorità per l’Energia, stava cambiando i differenziali in città, riducendo la vecchia taratura da 1 Ampere a 0,03 ampere, ovvero solo il 3 per cento della vecchia taratura. Questo significa che basta un colpo di tosse per far scattare i differenziali e spegnere gli impianti. Pescara Energia ha ufficializzato che intendeva riavocare a sé la gestione dei 45 impianti in quanto, per un cavillo tecnico, sarebbe stata in grado di superare le disposizioni dell’Autorità per l’Energia e ripristinare la vecchia taratura a 1 ampere e per questo sembra che avesse già invitato 7 ditte della zona per effettuare le operazioni che, a detta dell’Amministratore Tonelli, avrebbero dovuto ricondurre alla normale illuminazione la città, ma questo non prima di un mese e mezzo, ovvero entro metà gennaio 2018».

Tutto questo derivava sì da un deficit di manutenzione, che però non era riconducibile, come ha testimoniato lo stesso Tonelli, a presunte inefficienze amministrative della precedente giunta di centrodestra come aveva detto nei giorni scorsi l’attuale vicesindaco Blasioli.



«I problemi sono invece cominciati esattamente 4 anni fa, giunta Alessandrini, continua D’Incecco riportando la ricostruzione di Tonelli, «quando la ditta che all’epoca gestiva la manutenzione degli impianti, che operava in regime di prorogatio in attesa della nuova gara d’appalto, avrebbe smesso di fare manutenzione ed è qui che sono mancati la vigilanza, il controllo e l’autorevolezza della giunta comunale, e oggi paghiamo lo scotto di tale inerzia. Peraltro nel corso della riunione, è emerso anche il problema della mancata sostituzione delle lampade guaste sul quale c’era un evidente disservizio ammesso dallo stesso Tonelli, il quale ha in quella occasione annunciato che alcune riunioni chiarificatrici con Enel Sole hanno determinato un’implementazione delle unità lavorative impiegate sul territorio, ma anche in questo caso il problema nasce dalla decisione di Enel Sole di affidare a una seconda ditta tale servizio, affidamento scaduto a febbraio, e la seconda ditta aveva delle evidenti difficoltà nel fronteggiare le richieste, ovvero siamo di fronte alla esternalizzazione di un servizio già esternalizzato».



In tal senso Tonelli ha comunicato la volontà di riportare a Pescara Energia la gestione del numero verde per la segnalazione dei guasti che oggi, evidentemente, non funziona.

Le date fornite sono ampiamente trascorse e di fatto la città continua a essere spenta: ogni sera c’è il black out in vie strategiche, come via Fonte Romana e via del Circuito, strade che pure conducono a due ospedali della città, ma anche nella zona alta dei colli, come via Valle Furci, o a Porta Nuova, in via Lago Isoletta, via Terra Vergine, via Notturno, o ancora piazza della Marina-svincolo asse attrezzato. Negli ultimi giorni le segnalazioni hanno ripreso a moltiplicarsi con i cittadini che da settimane tentano di contattare invano il numero verde per i guasti, che però resta muto.