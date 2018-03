Nadia e Bartolo, telespettatori si sono offerti di saldare i debiti

PESCARA. «Delle persone si sono talmente affezionate a voi che vorrebbero dare un contributo per pagare le vostre tasse a Pescara».

Giulio Golia ha dato la bella notizia a Nadia e Bartolo, la coppia pescarese che con la loro storia difficile ha conquistato tutti.

I due sarebbero stati raggirati da un conoscente che li avrebbe convinti con trucchetti e bugie a sborsare un sacco di soldi.

Dopo aver visto il servizio di Giulio Golia, alcune persone hanno deciso di dare loro una mano, contribuendo a pagare le tasse al comune di Pescara di Nadia e Bartolo.

Ma le buone notizie, come riporta il sito delle Iene che segue le storie dei vari protagonisti anche dopo la messa in onda dei servizi, non finiscono qui: la coppia aveva accumulato anche un debito di 6.000 euro per una casa che hanno ereditato a Castelmassa, in provincia di Rovigo. Il sindaco, grazie alla mediazione della Iena, ha deciso di venire incontro alla coppia, dilazionando il debito con un pagamento di 200 euro al mese.



A contattare la trasmissione di Italia 1 per segnalare la storia di Nadia e Bartolo sono state le figlie naturali della coppia, Isabella e Maria Grazia, che non vedevano i genitori da 20 anni. Grazie a una lettera dell’Agenzia delle entrate, le figlie sono riuscite a rintracciare i genitori e da subito hanno capito che i due erano vittime di una truffa. La procura di Pescara adesso ha aperto un fascicolo per verificare le ipotesi accusatorie emerse dai filmati.



L’uomo, bloccato dagli uomini della Squadra Mobile mentre stava tentando di rispondere alle pressanti domande dell’inviato Giulio Golia, ha smentito la ricostruzione della Iena ma nel suo giubbino gli agenti hanno trovato 1.100 euro in contanti, ovvero la pensione appena prelevata alla Posta dalla coppia di coniugi.