Montorio al Vomano. Sangue sotto il portone: anziano trovato morto in casa dopo molte ore

MONTORIO AL VOMANO. Da diverse ore non rispondeva ai vicini che lo cercavano poi qualcuno ha notato che da sotto il portone di ingresso fuoriusciva del sangue.

E’ stato allora che è scattato l’allarme

Stamattina, intorno alle 11:20, una chiamata al 115 è arrivata per richiedere un intervento a Montorio al Vomano per una persona che probabilmente aveva avuto un malore in casa.

I vigili dopo alcuni minuti sono arrivati in via Delle Ballerine ed hanno constatato che l’uomo all’interno non rispondeva.







Sul posto sono giunti anche i carabinieri e personale della Croce Rossa di Montorio al Vomano che hanno assistito alle operazioni dei vigili del fuoco i quali, mediante una scala appoggiata alla parete esterna del fabbricato e dopo aver infranto il vetro di una finestra, sono riusciti ad entrare in un locale posto al primo piano.

Una volta raggiunto il vano scala, i vigili hanno notato la presenza del corpo dell'anziano riverso alla base della scala, a ridosso del portoncino di ingresso. Con molta probabilità era stato colto da malore diverse ore prima e non era stato in grado di chiedere aiuto ed è morto così.

Una volta rimosso il corpo dell'uomo, i vigili del fuoco che si erano introdotti nel fabbricato, sono poi riusciti ad aprire il portone di ingresso per consentire l’ingresso degli altri soccorritori .