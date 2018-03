Vigili del Fuoco: «serve presidio permanente a Montesilvano, basta rinvii»  

MONTESILVANO. A Montesilvano è stato formalmente istituito un Distaccamento di Volontari Vigili del Fuoco nel 1999, quale unica presenza del Corpo Nazionale sul territorio.



Nei fatti il distaccamento volontario, non assicura un servizio di soccorso pubblico sulle 24 ore, ma garantisce, (non sempre), un servizio h24 solo nei prefestivi e nei festivi. Ad esempio, dall’8 luglio 2017 al 20 febbraio 2018 ha coperto 293 turni su 456 turni h24.



«Il servizio di volontariato al momento presente», ribadisce il segretario provinciale del CoNaPo Roberto Ciantra, «non è in grado di garantire la presenza H24 nei 365 giorni l’anno, un presidio di personale VVF pronto per fronteggiare le varie emergenze che si verificano sul territorio e quindi ad oggi il soccorso tecnico urgente nel territorio di Montesilvano e comuni limitrofi è garantito a singhiozzo nonostante la presenza di una caserma già operativa, costruita con i soldi dei contribuenti e fornita di mezzi antincendio che di certo potrebbero essere sempre operativi ma purtroppo inutilizzati, salvo presenze occasionali».



Il territorio di Montesilvano attualmente viene coperto dalla sede di Pescara di viale Pindaro, togliendo risorse destinate di fatto ad altro territorio.



«Di norma», spiega ancora Ciantra, «i volontari vengono formati con un corso base di 120 ore e sono impiegati giustamente nei comuni montani e nei territori a basso rischio industriale con poche strutture antropizzate dove i tempi di percorrenza da parte del personale Permanente professionista sarebbero eccessivi ed il numero di interventi di soccorso è modesto».



Secondo il CoNaPo, la caserma dei Volontari di Montesilvano risulta essere una vera e propria anomalia, essendo ubicata nella quinta città in Abruzzo, per numero di abitanti, numero di residenti che durante l'estate lievitano notevolmente superando le 100.000 unità, se consideriamo in aggiunta, le grandi strutture alberghiere e il rientro di molti nativi che lavorano in altre città.



«Con tali numeri importanti il presidio di soccorso Tecnico Urgente deve essere garantito», insiste il sindacato .

«Si consideri inoltre la presenza di numerose attività industriali/commerciali nel territorio di competenza del distaccamento (Montesilvano, Città S.Angelo, Cappelle sul tavo) e la presenza dello svincolo autostradale A14», puntualizza il sindacato autonomo CoNaPo nella nota inviata in prefettura, <che trasformerebbe la caserma dei VVF di Montesilvano sempre operativa in un presidio strategico di Soccorso Tecnico Urgente».

«Siamo costretti a sentire, giustamente, le lamentele dei richiedenti per il tempo impiegato con la solita frase “come mai tutto questo tempo se la caserma è qui vicino?” Spieghiamo naturalmente agli ignari cittadini che il presidio dei vigili volontari (la maggior parte non conosce neanche tale realtà), non copre le 24 ore e che quindi interveniamo da Pescara».





Infatti, i tempi di percorrenza per sopperire nella fascia delle ore diurne a queste interruzioni di servizio da parte dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara, varia, in base alle zone, dai 20 ai 30 minuti considerando la distanza (15 km circa dal comando al centro di Montesilvano), stante il traffico caotico tra i due comuni e le caratteristiche degli automezzi antincendio».

A seguito di queste considerazioni e delle criticità esposte, il CoNaPo ha chiesto un urgente incontro con il Prefetto Gerardina Basilicata per la risoluzione del problema.

«In effetti, conclude il responsabile della segreteria CoNaPo, basterebbe solo un modesto aumento di organico, già messo in opera dal Ministero dell’Interno con le attuali assunzioni, considerando che la struttura ed i mezzi sono già operativi per garantire h24 365 giorni l’anno il Soccorso Tecnico Urgente nell’area di Montesilvano».