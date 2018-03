Sasi. Interruzione fornitura idrica nella tratta Casoli-Scerni-Vasto

VASTO. Sono continuati anche nella notte frane e piccoli smottamenti che hanno rallentato i lavori di riparazione della condotta principale in località Fosso Ciripolle nel Comune di Atessa, danneggiata proprio a causa di uno smottamento che si è verificato ieri intorno alle 15.

La rottura era stata subito localizzata e i lavori sono iniziati immediatamente con l'obiettivo di ripristinare la fornitura idrica per le 6 di questa mattina. I problemi che si sono invece verificati nel corso della notte e che non erano prevedibili hanno purtroppo fatto slittare l'orario di ripristino in alcuni Comuni. L'acqua è tornata da Casoli a Paglieta (Paglieta esclusa) mentre i Comuni più a sud dovranno attendere e pazientare ancora per alcune ore. I tecnici hanno lavorato e stanno lavorando senza risparmiarsi, ma la riapertura in sicurezza delle condotte richiederà altro tempo, quindi la situazione tornerà alla normalità in tarda mattinata o nelle prime ore del pomeriggio.



Questi i Comuni interessati dalla sospensione della fornitura idrica: Altino, Archi (Capoluogo, contrada Zainello, Caduna e S. Amico) Atessa (Capoluogo, San Marco, Monte Calvo, Castelluccio, Capragrassa, Querceto, Giarrocco e Piana la Fara)) Casoli, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro (Contrada Carriera, Colle Termine, Saletti, Piana Sodero, Quarticelli e Stazione), Casalbordino, Villa Alfonsina e Vasto.