Tamponamento sulla A25, un ferito

POPOLI. Un giovane di Roma è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada A25. Al km 144, in direzione Pescara, c'è stato un tamponamento fra un furgone e un autoarticolato. Il giovane conducente del furgone è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ambulanza all'ospedale di Popoli (Pescara), in condizioni non gravi. Pochi i disagi al traffico. Per la rimozione dei mezzi sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno (Pescara). I rilievi sono affidati agli agenti della Sottosezione della Polizia Autostradale di Sulmona-Pratola Peligna (L'Aquila).