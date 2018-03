Scomparsa Alessandro Neri, ritrovato cadavere nel pomeriggio

PESCARA. Il cadavere di un uomo è stato segnalato intorno alle 16.30 nei pressi della strada Fosso Vallelunga, zona San Silvestro spiaggia a Pescara.

Intorno alle 19: 30 la conferma: è Alessandro Neri il ragazzo scomparso da Spoltore lunedì scorso.

Una notizia drammatica arrivata a metà di una giornata durante la quale amici e familiari non avevano smesso di sperare.

«Questa è casa di Ale». Un cartello con questa scritta è comparso giovedì mattina sul cancello dell’abitazione della famiglia Neri. Due giorni fa gli amici avevano ritrovato l’automobile del ragazzo in via Mazzini, a Pescara, regolarmente chiusa.

All’interno c’erano anche i suoi occhiali da sole ma non i documenti che avrebbe ancora con se.

Nella zona, puntate proprio sulla vettura, due telecamere di videosorveglianza, una di un palazzo e una di una pizzeria ma entrambe non hanno registrato nulla perchè spente.

Resta il mistero di perchè la macchina si trovase lì, un posto, hanno raccontato gli amici, dove Alessandro non era solito recarsi e pure la pizzeria lì vicina non era un luogo di ritrovo per la comitiva.

Intanto questa mattina la mamma del ragazzo è stata convocata dai carabinieri i quali hanno chiesto di poter avere alcuni indumenti del ragazzo, forse per poter attivare le ricerche tramite cani.

Mamma Laura proprio nel pomeriggio ha pubblicato un video su Facebook.

«Restiamo ottimisti», ha continuato a dire fino a pochi minuti fa, così come ha ribadito questa mattina anche ai carabinieri.

Secondo la donna il ragazzo potrebbe essersi preso del tempo per staccare la spina.

Non riesce spiegarsi cosa possa essere accaduto nemmeno la sorella Victoria, tornata ieri da Firenze proprio per collaborare alle ricerche: «mio fratello è un ragazzo normale, abbiamo un rapporto stretto, penso che se ci fosse stato qualche problema lo avrei saputo».



L'ULTIMA CONVERSAZIONE CON LA MAMMA

Nel pomeriggio di lunedì 5 marzo il ragazzo è uscito dicendo alla madre che probabilmente non sarebbe tornato per cena.

Si è allontanato a bordo della 500. Da quel momento nessuno lo ha più visto e dalla mattina seguente intorno alle 8 il suo telefono ha smesso di squillare.

L’ultima volta, secondo i rilevamenti dei carabinieri, il cellulare sarebbe risultato accesso nei pressi di Fosso Vallelunga a circa 7 km da dove è stata ritrovata la macchina.

Il ragazzo è uscito portando con sé i documenti, il bancomat e la carta di credito.

ORE 20. E’ ALESSANDRO

Il cadavere ritrovato è proprio quello di Alessandro Neri.

La notizia era nell’aria e già dal primo allarme l’idea che si potesse trattare proprio di lui era più che un sospetto perchè gli abiti corrispondevano a quelli che il ragazzo aveva al momento della scomparsa.

Il riconoscimento è stato fatto dai familiari ed ora dovrà essere l’autopsia che il magistrato ordinerà a dare qualche risposta in più sull’accaduto.

Il cadavere è stato individuato dai cani molecolari ed era riverso nei pressi del corso d’acqua in una zona abbastanza impervia poi raggiunta dai vigili del fuoco.

Si attendeva una brutta notizia anche per una forte coincidenza relativa agli ultimi segnali lasciati dal cellulare che riportavano proprio nella zona di Fosso Vallelunga.

Resta da capire cosa sia successo ad Alessandro, perchè si sia allontanato e soprattutto perchè abbia lasciato l’auto nei pressi di via Mazzini in centro a Pescara e come abbia raggiunto San Silvestro spiaggia.

Era da solo o qualcuno lo ha accompagnato?

Gli inquirenti stanno analizzando molte delle telecamere di diverse aree tra Spoltore e Pescara per cercare di ricostruire le ultime ore di Alessandro ma per ora pare sia emerso molto poco.

La famiglia era speranzosa e non si è persa d’animo. Ancora nel tardo pomeriggio la madre si diceva ottimista e si faceva forza guardando al futuro che immaginava roseo.

Non sarà così.

ORE 20.20. E' OMICIDIO. UCCISO CON UN’ARMA DA FUOCO

Il ragazzo è stato colpito da almeno un colpo di arma da fuoco al torace. La posizione in cui è stato trovato il corpo tra alcuni arbusti nei pressi di un corso d'acqua, si apprende da fonti investigative, sarebbe incompatibile con il suicidio.

ORE 21.30. AUTOPSIA PER TROVARE LA PISTA GIUSTA

Dovrebbe essere eseguita domani l'autopsia sul corpo di Alessandro.

L'esame sarà eseguito dal medico legale Cristian D'Ovidio, che oggi si è occupato dell'ispezione cadaverica sul posto, dopo il recupero del corpo da parte dei Vigili del Fuoco. Il giovane, secondo quanto appreso, è stato raggiunto da almeno un colpo di arma da fuoco, al torace, con foro di entrata anteriore. Intanto i Carabinieri non escludono nessuna pista. Gli inquirenti sono al lavoro per appurare il contesto in cui è maturato l'omicidio. Accertamenti sono in corso per capire se il giovane è stato ucciso nel luogo del ritrovamento o se il corpo è stato posizionato lì successivamente. Si lavora anche per chiarire la vicenda dell'automobile del giovane, una Fiat 500 di colore rosso, trovata ieri mattina nel centro di Pescara. C'è da capire da chi e quando il veicolo è stato parcheggiato lì: in tal senso, trattandosi del centro cittadino, potrebbero essere utili ai militari dell'Arma le immagini delle numerose videocamere di sorveglianza presenti in zona. Delle indagini si occupano i Carabinieri della Compagnia di Pescara, agli ordini del capitano Antonio Di Mauro. Amici e conoscenti ricordano Alessandro Neri come «un bravo ragazzo, una persona di buona famiglia» e nessuno riesce a spiegarsi quanto accaduto.