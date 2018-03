Pescara. Cadavere a San Silvestro: è quello di Alessandro Neri

PESCARA. Il cadavere di un uomo è stato segnalato intorno alle 16.30 nei pressi della strada Fosso Vallelunga, zona San Silvestro spiaggia a Pescara.

Da circa un’ora le forze dell’ordine hanno transennato la zona e chiuso la strada non distante dal cimitero per eseguire i primi rilievi.

E’ stato avvertito il magistrato di turno.

Nei giorni scorsi da Spoltore è scomparso un ragazzo Alessandro Neri 29 anni di cui non si sa più nulla. La procura come prima cosa ha avvertito i familiari del ragazzo per poter escludere che si tratti proprio di lui. Alcuni amici e parenti di Alessandro sono stati avvistati in zona.

La mamma continua a ripetere di essere ottimista e che il giovane potrebbe essersi preso solo una pausa.







E’ ALESSANDRO

Il cadavere ritrovato è proprio quello di Alessandro Neri.

La notizia era nell’aria e già dal primo allarme l’idea che si potesse trattare proprio di lui era più che un sospetto perchè gli abiti corrispondevano a quelli che il ragazzo aveva al momento della scomparsa.

Il riconoscimento è stato fatto dai familiari ed ora dovrà essere l’autopsia che il magistrato ordinerà a dare qualche risposta in più sull’accaduto.

Il cadavere era riverso nei pressi del corso d’acqua in una zona poi raggiunta dai vigili del fuoco.

Si attendeva una brutta notizia anche per una forte coincidenza relativa agli ultimi segnali lasciati dal cellulare che riportavano proprio nella zona di Fosso Vallelunga.

Resta da capire cosa sia successo ad Alessandro, perchè si sia allontanato e soprattutto perchè abbia lasciato l’auto nei pressi di via Mazzini in centro a Pescara e come abbia raggiunto San Silvestro spiaggia.

Era da solo o qualcuno lo ha accompagnato?

Gli inquirenti stanno analizzando molte delle telecamere di diverse aree tra Spoltore e Pescara per cercare di ricostruire le ultime ore di Alessandro ma per ora pare sia emerso molto poco.

La famiglia era speranzosa e non si è persa d’animo. Ancora nel tardo pomeriggio la madre si diceva ottimista e si faceva forza guardando al futuro che immaginava roseo.

Non sarà così.

