Sicurezza stradale, studio  vulnerabilità sismica su 63 ponti del pescarese

PESCARA. La mRegione Abruzzo, in accordo con la Provincia di Pescara, ha elaborato un programma per la verifica di 63 ponti strategici mettendo a disposizione una buona parte delle risorse economiche necessarie.

«Mediante una procedura aperta, e dopo aver approvato il disciplinare tecnico professionale - ha dichiarato il Segretario Generale dell’Ente, Carlo Pirozzolo - si è stabilito di aggiudicare l’affidamento a studi professionali, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddividendo il servizio in quattro lotti. Nei mesi scorsi sono state esperite tutte le operazioni della gara e alla fine del 2017 è stata approvata la determina con la quale l’appalto è stato affidato a 4 ditte di fuori regione».

Il lotto A è stato affidato alla RTP VIA Ingegneria srl/Tecnoland di Vizioli U. e C. di ROMA, il lotto B alla RTP TECHPROJECT srl/Ingegneria del T. di ROMA, il lotto C alla INTEGRA srl di ROMA, il lotto D alla RTP ITS srl/geologo David POMARE di PIEVE DI SOLIGO (TV).

«La somma complessiva impegnata – ha detto il presidente Di Marco - è di euro 445.826,00, di cui 328.884,00 della regione Abruzzo e 116.942,00 della Provincia di Pescara. Il servizio affidato alle 4 società consiste nelle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica delle opere infrastrutturali (ponti e viadotti) della provincia di Pescara, divisi in 4 lotti, per un totale di 63».

«Si tratta di ponti molto datati – ha aggiunto – costruiti mediamente negli anni settanta, e questa indagine metterà in luce i problemi di staticità e produrrà una scheda tecnica con le indicazioni di tutte le prove effettuate, delle modifiche apportate nel tempo, delle tipologie strutturali dell’opera. Un’indagine conoscitiva prioritaria rispetto all’eventuale intervento che ne seguirà».

Il lavoro verrà eseguito attraverso attività professionali che si baseranno su rilievi, indagini diagnostiche, modellazioni numeriche e analisi strutturali dell’opera, ai fini della protezione civile o nel caso di collasso a seguito di evento sismico. I risultati dell’indagine saranno raccolti in un documento di consuntivo contente le caratteristiche struttura dell’opera; la procedura di calcolo utilizzata per la modellazione dei corpi strutturali; l’elenco delle prove distruttive e non distruttive effettuate, con i relativi risultati; le tavole con la localizzazione delle prove; l’interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura in caso di terremoto; la indicazione degli interventi di consolidamento necessari e la stima dei costi.

La “Scheda di sintesi della verifica sismica di “livello1” o di “livello 2” per ponti strategici ai fini della protezione civile e rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” è disponibile anche sul sito web istituzionale della Protezione civile regionale.