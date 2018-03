Pescara, Corso Vittorio Emanuele riapre a doppio senso : «così salviamo il commercio»

PESCARA. Il commercio lungo corso Vittorio è allo stremo e per salvarlo occorre riaprire la circolazione alle auto, nel doppio senso di marcia.

Parte da questo assunto l’amministrazione Alessandrini che sembra interpretare così il senso dei commercianti del centro che lamentano cali di fatturato che imputano alla chiusura dell’arteria centrale operata dal centrodestra e poi, solo in parte, vanificata dal centrosinistra con l’apertura del senso di marcia sud-nord.

Il sindaco Alessandrini oggi in Consiglio comunale ha espresso la volontà di riaprire il corso dopo uno studio più approfondito degli «esperti» e comunque legandolo indissolubilmente ad altri provvedimenti, non meglio identificati, che dovrebbero completare il piano della viabilità della zona. Insomma non una cosa che succederà domani.

Insomma Pescara sembra andare nella direzione opposta rispetto a moltissime altre città italiane ed europee dove il commercio ha trovato nuova linfa vitale proprio grazie alle isole pedonali. Sembra andare in senso opposto persino rispetto all’esperienza avviata da anni di via Firenze e via Cesare Battisti dove l’isola pedonale ha dato un impulso innegabile a centinaia di nuove attività, legate per lo più alla ristorazione.

Del futuro piano di mobilità il sindaco non ha detto molto nè è stato preciso ma si è capito che i bus rimarranno attivi, insieme al doppio senso. E poi si dovrà tener conto del limite di 30 km orari (che rimane) e del nuovo disegno della pavimentazione, già bella che andata in più punti, e delle aiuole che hanno ristretto di molto la carreggiata.





Un doppio senso senza riallargare la carreggiata sembra una promessa irrealizzabile: del resto spendere soldi per vanificare le scelte del passato basate su studi, consulenze e numeri, non sembra meno assurdo ma questo è e non si scappa.

«Non dimentichiamo anche gli esperimenti della riviera pedonale nel fine settimana d’estate legati ad eventi recettori di persone», ha detto Alessandrini parlando pure del prolungamento dell’isola a tutta via Cesare Battisti per completare il progetto.

Insomma l’isola pedonale sfonda e va bene se è su via Cesare Battisti o sulla riviera d’estate non va mai bene su Corso Vittorio.

Il consigliere Riccardo Padovano, che tra i commercianti si muove spesso e con dimestichezza, ha messo in luce un aspetto che andrebbe chiarito e quantificato: la concorrenza con i centri commerciali proprio in relazione al traffico cittadino.

«Il traffico nel centro è un aspetto fondamentale se dobbiamo considerare la concorrenza con i centri commerciali», ha detto Padovano, «se entrare in città è difficile, ci vuole troppo tempo e poi non trovo nemmeno parcheggio è chiaro che le persone decidano di andare verso i centri commerciali perchè si fa prima. E’ ancora vero però che le persone da Giulianova, Pineto vengono a Pescara e non vanno al Megalò.. »

Padovano ha poi spiegato che in centro ci sono almeno 1200 attività commerciali da valorizzare e «basta poco che diventino 600» e che su Corso Vittorio «i negozi non reggono più, sono allo stremo» per cui si dice favorevole a mantenere fede e coerenza con la scelta già operata di riaprire in un senso: «visto che abbiamo già aperto non vedo perchè non istituire anche il doppio senso», ha detto.

Una volta aperto, però, rimane il problema dei parcheggi anche se l’area di risulta per ora rimane praticabile, almeno fino a quando si sbloccheranno cantieri e la riorganizzazione che si attende da 30 anni.

Rimane il dato che sul traffico le scelte si fanno in base ad umori e pressioni di vario genere che poi, come accade spesso, cambiano a seconda di molti fattori e si perde un sacco di tempo.

E così il punto centrale è sempre lo stesso: stabilire una volta per tutte se le isole pedonali fanno bene al commercio oppure no. E magari se fanno bene o male a determinate condizioni.

Chiariti questi aspetti si saprà anche quali sono le scelte giuste.