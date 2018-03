Ragazzo sparito da Spoltore, l’appello della mamma su Facebook

SPOLTORE. Dal 5 marzo si sono perse le tracce di Alessandro Neri, dagli amici chiamato 'Nerino', 29 anni di Spoltore.

Nerino ha spento il cellulare e si è allontanato improvvisamente da casa dove abita con la madre Laura e il fratello.

E’ andato via con la sua Fiat 500 di colore rosso cabrio e tettuccio beige targata EJ 632LR.

La madre, Laura Lamaletto, ha lanciato un appello su Facebook e presentato una denuncia in questura. Gli amici si sono mobilitati per cercarlo ma l’incubo non è finito.

I familiari e gli amici più stretti escludono che si sia allontanato volontariamente perchè non aveva problemi, lavora nell’azienda di famiglia e non ha problemi economici.

La mamma ha raccontato che il giovane non si è mai allontanato senza almeno una telefonata facendo perdere le sue tracce.



LA MACCHINA RITROVATA IN CENTRO A PESCARA

Nel pomeriggio di lunedì 5 marzo il ragazzo è uscito dicendo alla madre che probabilmente non sarebbe tornato per cena. Si è allontanato a bordo della 500. Da quel momento nessuno lo ha più visto e dalla mattina seguente intorno alle 8 il suo telefono ha smesso di squillare. Nella giornata di mercoledì 7 marzo l’auto è stata ritrovata parcheggiata in centro a Pescara, in via Mazzini davanti la pizzeria Maruzzella. Ha con sé i documenti, il bancomat e la carta di credito.

Come riporta il sito di 'Chi l’ha visto?' al momento della scomparsa Alessandro indossava un giubbotto grigio di lana con pelliccia all’interno e cappuccio, un maglione grigio, jeans, scarpe sportive “Nike”. Porta una catena d’oro vistosa al collo.