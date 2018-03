Corruzione aggravata al Cam, udienza preliminare per Tedeschi e altri due

AVEZZANO. Si terrà il prossimo 17 aprile alle 9.30 al Tribunale di Avezzano l’udienza preliminare per corruzione aggravata a carico dell’ex amministratore del Consorzio acquedottistico marsicano Gianfranco Tedeschi, dell’ex direttore amministrativo Santina Fracassi e dell’imprenditore Domenico Contestabile.

L’inchiesta riguarda le modalità che hanno portato all’acquisto della sede di via Pertini del Consorzio acquedottistico.

Il cda del Cam nel gennaio 2007 incaricò l’allora direttore generale Morgante di procedere a una indagine di mercato con l’istituzione di un’apposita commissione per verificare la possibilità di acquistare un immobile.

Tra le proposte avanzate dalla commissione, il cda scelse l’edificio di via Pertini per un costo di 1,2 milioni di euro arrivato a 2 milioni con i lavori necessari. Per acquistare quella sede, però, il Cam non avrebbe bandito la classica gara di appalto.

Secondo l’accusa Contestabile, legale rappresentante della Srl Prs Produzioni e Servizi avrebbe pagato Tedeschi e Fracassi « in relazione alla scelta contraria ai principi di economicità, buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione effettuata dal Cam che esercita pubbliche funzioni quale società partecipata integralmente dagli enti locali che aderiscono al consorzio» .

Anche perchè, dice sempre la Procura, alla fine la scelta sarebbe ricaduta su un edificio «meno adatto allo scopo fra quelli presi in esame». Un edificio che richiedeva il ricorso a spese aggiuntive per il completamento e per renderlo funzionale. Tanti i lavori da fare: dalla realizzazione del sottotetto agli impianti elettrici e termo sanitario, un laboratorio analisi. Lavori per un totale di 547 mila euro. Dunque il costo dell’offerta è lievitata: dagli iniziali 1,5 milioni si sarebbero sfiorati i 2 milioni.

I soldi offerti, dice sempre l’accusa, sarebbero serviti proprio per far chiudere un occhio sulla lievitazione dei costi

Nel corso dell’indagine è emerso che Santina Fracassi, all’epoca direttore amministrativo e stretta collaboratrice di Tedeschi, avrebbe ricevuto a gennaio del 2007 30 mila euro «tramite i buoni uffici interposti di Gianfranco Tedeschi».

Tedeschi avrebbe invece ricevuto 6.270 euro versati sul conto corrente della società Innovazione e Sviluppo di cui era amministratore e socio al 98%.