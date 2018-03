Millantato credito, assolto De Deo: «mia vita distrutta da inchiesta infondata e superficiale»

L’AQUILA. Assolto perchè il fatto non sussiste: cadute tutte le accuse, in primo grado, per l’ingegnere Francesco Maria De Deo.

Nel 2016 venne indagato con le accuse di millantato credito ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, accusa aggravata dall'aver commesso un reato per occultarne un altro.

Secondo le indagini, millantando la conoscenza del vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, e del sindaco de L’Aquila, Massimo Cialente, De Deo avrebbe incassato 8 mila euro «quale prezzo per la mediazione al fine di ottenere il subentro in commesse pubbliche affidate alla società Edimo Spa e ad altre aziende dello stesso gruppo imprenditoriale, con particolare e specifico riferimento all'appalto dei cosiddetti 'sottoservizi' nel centro storico di L'Aquila e, più in generale, la copertura politica per l'acquisizione di commesse nella ricostruzione».

«Esco finalmente da una vicenda giudiziaria assai dolorosa», dice il diretto interessato, «per la gravità delle accuse nei miei confronti formulate in base ad incomprensibili ed insostenibili teoremi e da preconcetti malformati e peggio gestiti, ma soprattutto per le conseguenze devastanti sulla mia vita professionale e personale».

Secondo De Deo l'importanza delle persone coinvolte in questa vicenda avrebbe amplificato gli effetti dell'indagine. Lui, però, è riuscito fino a questo momento a dimostrare la sua estraneità ai fatti.

L’ingegnere ringrazia i suoi avvocati Francesco Carli e Massimo Cirulli «hanno sempre ritenuto le accuse fragili, errate ed infondate» ed anche la moglie e la sua famiglia. «Grazie a loro ho affrontato in modo sostenibile un periodo drammatico. Oggi non posso fare a meno di dire che il corso della mia vita è stato cambiato da un’iniziativa giudiziaria infondata, superficiale e caratterizzata da omissioni ed anomalie davvero incresciose».