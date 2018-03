Senso unico in viale Marconi a Pescara: «commercianti pronti alle barricate»

PESCARA. L'amministrazione comunale di Pescara, come da progetti previsti dall'assessore Civitarese, intende realizzare il senso unico sud-nord in viale Marconi.

E poi c’è anche il progetto di una nuova pista ciclabile, separata dalla corsia preferenziale degli autobus, in via Conte di Ruvo con l'eliminazione dei posteggi per le automobili sul lato nord della strada.



Il consigliere comunale Massimiliano Pignoli, dopo essere stato contattato da numerosi cittadini, è pronto a fare le barricate insieme a residenti e commercianti che si dicono contrari a questo tipo di soluzione per la viabilità della due importanti arterie stradali.



«Oggi stesso», dice Pignoli, «convocherà una commissione Viabilità e Traffico urgente allo scopo di verificare nei dettagli quelli che siano i due progetti che rischiano di creare solo disagi sia a chi vive in viale Marconi e in via Conte di Ruvo ma anche a coloro che sono titolari di attività commerciali. Ho parlato con i rappresentanti degli esercizi commerciali che oltre a essere contrari sono anche pronti a fare le barricate insieme a me sia nella commissione che in consiglio comunale. Non escludiamo di organizzare anche una manifestazione di protesta con tanto di blocco del traffico».



I commercianti di via Conte di Ruvo, capitanati dalla titolare del Caffè Europa, hanno anche organizzato una raccolta firme di protesta per dire no alla proposta formulata dall'amministrazione comunale.