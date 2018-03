Delitto Renata Rapposelli, arrestati all’alba marito e figlio

GIULIANOVA. Svolta nel caso della morte di Renata Rapposelli.

Dopo mesi di indagini i carabinieri hanno arrestato all’alba di oggi Giuseppe e Simone Santoleri, padre e figlio di Renata Rapposelli,la pittrice di Chieti scomparsa il 9 ottobre scorso e poi ritrovata morta il mese dopo sul greto del fiume Chienti, vicino Tolentino.

I Santoleri sono stati prelevati nella loro abitazione di Giulianova e portati nella caserma dei carabinieri della città abruzzese.

Alle 11 in Procura ad Ancona verranno forniti elementi sul loro fermo.

Entrambi erano indagati per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Pesanti gli indizi raccolti nei loro confronti in questi mesi.

Decisivi soprattutto i filmati delle telecamere di una stazione di servizio sulla ss 77 Valdichienti e all’altezza della rotatoria di Porto Sant’Elpidio che giorni dopo la scomparsa della Rapposelli riprese proprio la famigerata Fiat 600 bianca con la quale, secondo gli inquirenti, sarebbe stata trasportata Renata.







MESI DI INDAGINI E INDIZI

Da 5 mesi gli inquirenti marchigiani stavano lavorando senza sosta e padre e figlio erano stati fin da subito indagati a piede libero.

Diverse le contraddizioni emerse nel racconto del figlio emerse anche grazie ad alcune testimonianze raccolte dalla trasmissione Chi l’ha visto?

«Simone Santoleri mente: conosce Tolentino e conosce la zona del Chienti. Siamo andati in passato a fare della passeggiate insieme», ha raccontato ad esempio una sua ex amica, smentendo clamorosamente quanto aveva raccontato il figlio della donna agli inquirenti





IL LAPSUS

In un’altra puntata della trasmissione di Rai 3, invece, fu proprio Simone a ‘suggerire’ il luogo dove cercare il cadavere della mamma, quando era ancora ufficialmente una scomparsa da cercare.

Questo avvenne quando l’uomo raccontò al giornalista della trasmissione della telefonata ricevuta dai carabinieri di Cingoli il giorno della sparizione della mamma. I militari gli notificarono la denuncia di scomparsa: «'Sono il maresciallo dei carabinieri di Cingoli' - ha detto Santoleri riportando i contenuti della telefonata -. Sì, Cingoli, ma a me viene in mente 'Chienti', non so perché», ha poi proseguito il giovane.

Non un nome a caso ma proprio il nome del fiume sulle cui sponde è stato ritrovato il corpo della donna 33 giorni dopo la sparizione.

Ma per l'avvocato Angelozzi è solo un'ipotesi suggestiva: «Non voleva dire - ha dichiarato - quello che voi giornalisti pensate».