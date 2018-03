Debiti Cam, è tutti contro tutti ma i bilanci sono da procura

AVEZZANO. Acque agitate nella Marsica dopo l’operazione trasparenza che ha mostrato, dopo anni di opacità, le carte (e i gravi problemi) del Cam, Consorzio acquedottistico marsicano Carte che hanno svelato bilanci tenuti artificiosamente in utile e quasi 100 milioni di buco.

Sono infatti emersi 13 milioni di euro di debiti non registrati, che vanno ad aggiungersi ai circa 80 milioni accumulati negli anni.

E a questo punto è tutti contro tutti: bilanci falsati, carte pasticciate, una montagna di debiti? Tutti si smarcano dalle responsabilità e nessuno si era mai accorto di nulla fino ad ora.

La scorsa settimana il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis ha annunciato che porterà le carte alla Procura e alla Corte dei Conti.

Ma anche altri sindaci hanno alzato la voce nelle ultime ore: quello di Aielli, Collarmele, San Benedetto, Balsorano, Villavallelonga, Capistrello, Lecce nei Marsi, Ortona, Bisegna, Collelongo, Morino, Sante Marie, Bisegna, Civita D'Antino, San Vincenzo, Oricola, Trasacco e Pereto, che puntano l'indice contro la vecchia governance, guidata dall'ex sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio.

«Il voler scaricare sull’assemblea dei soci la responsabilità dell’approvazione dei bilanci del Cam relativi agli anni che vanno dal 2013 al 2016 è sconcertante», affermano i 18 sindaci in una nota congiunta.

«Il sistema dualistico è un sistema che è stato adottato proprio per garantire, attraverso un organo tecnico-politico, la correttezza dell’operato dell’organo di Gestione» .

Gli amministratori locali, tirando in ballo anche l’ex revisore Ferdinando Boccia, ricordano che le assemblee dei sindaci hanno approvato i bilanci sempre dopo pareri del Consiglio di Gestione e dell’organo di revisione e dicono che il consiglio di sorveglianza non ha mai comunicato ai soci, « in nessuna sede, qualsivoglia criticità in relazione alla veridicità dei dati di bilancio» .

E così i sindaci sventolano le carte e ricordano che per il bilancio dell’anno 2015, bilancio che ha chiuso con un utile di oltre 1.4000.000,00 euro il Consiglio di sorveglianza ha rilasciato parere positivo e poi rimandato l’approvazione all’assemblea dei soci.

Ma Di Pangrazio e Boccia non sono rimasti in silenzio e ricordano di aver trovato 80 milioni di euro e addebitano le responsabilità «a coloro che il Cam lo hanno gestito e che ora, per coprire le proprie gravissime responsabilità, vorrebbero gettare tutto in caciara e confusione» .

A questo punto, però, le schermaglie politiche rischiano di spostare il problema che è e deve restare quello centrale dei conti.

Che la situazione fosse da allarme rosso non è certo una novità dell’ultim’ora. Per anni si sono susseguiti allarmi di vario genere, talvolta più tenui altri ben più pesanti.

Ma le cose non sono mai cambiate: i mesi sono passati e la voragine è diventata sempre più grande.

Non si ricordano verifiche o interventi rilevanti della procura locale nè quelli della Corte dei Conti che farebbero pensare che in effetti davvero tutto sia stato regolare fino ad ora.

Oppure no?

Sono lontani a questo punti i toni trionfalistici del 2016 quando si parlava di «salutare inversione di tendenza», di «fatturato in crescita, debito in calo e risparmio nei costi di gestione».

Anni in cui il debito era sceso appena da 80.897milioni di euro a 80.680 euro.

E anche in passato il Cam ha avuto i suoi guai giudiziari con amministratori indagati per false comunicazioni sociali, pignoramenti milionari e allarmi vari caduti nel vuoto.

Era il 2013 quando si parlava di «valori alterati» nei bilanci. E dirlo non proprio uno qualunque ma il commissario unico Pierluigi Caputi che denunciò una situazione insostenibile: debiti totali per 300 milioni mentre i crediti iscritti nei bilanci erano 200 milioni ma lo stesso commissario straordinario nutriva seri dubbi che quei crediti fossero tutti davvero esigibili.

Ed anche allora la relazione tecnica, inviata a tutti i comuni soci dell'azienda idrica, evidenziava che il bilancio del 2012 non rappresentasse la situazione effettiva dei conti del Cam.

Sospetti di numeri gonfiati già allora?

Oltre al danno economico è andato avanti di pari passo anche quello ambientale con il disastro del sistema di depurazione delle acque della Marsica e dei gravissimi danni subìti dagli agricoltori, dai consumatori, dai cittadini tutti.

Come si esce adesso dal caos?

Se il concordato preventivo sarà approvato dal Tribunale, il Cam avrà sei mesi per mettere in atto il piano di risanamento di impresa approvato dai principali creditori.

La strada del concordato era stata provata anche nel 2013 ma la richiesta venne poi respinta dal tribunale.