Pescara, due arresti per droga: contabilità dello spaccio nascosta nelle lattine di pomodoro

PESCARA. La Squadra Mobile e le Unità Cinofile della Questura di Pescara, sono state impegnate in un’operazione straordinaria di controllo del territorio, disposta dal Questore Francesco Misiti, che ha interessato in particolare le zone periferiche della città e che ha portato all’arresto di due persone con sequestro di diversi tipi di stupefacente.

Il primo sequestro è stato effettuato ieri pomeriggio in Via Aldo Moro a casa di una giovane rom pregiudicata della famiglia Spinelli, classe 1989, che è stata trovata in possesso di 12,5 grammi di eroina, 15,7 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 70 euro in contanti. In casa era presente un uomo che aveva appena comprato una dose di eroina e che poi, sentito a verbale in Questura, ha rivelato di essere un cliente assiduo della giovane rom da circa sei mesi.

La rom aveva allestito un banchetto all’interno dell’abitazione con un contenitore a scomparti che usava sia per suddividere i diversi tipi di stupefacente, sia per custodire gli incassi.

L’arresto della donna é stato possibile grazie ad un poliziotto della Mobile che il giorno prima ha partecipato ad un funerale vicino casa degli Spinelli.

Mentre l’agente attendeva l'arrivo del carro funebre ha notato diversi tossicodipendenti che salivano da lei e dopo pochi minuti andavano via. Dopo il funerale è tornato in questura, ha fatto una segnalazione e si è deciso di fare una perquisizione.





IL SECONTO ARRESTO

Il secondo intervento, nella serata di ieri, ha interessato la zona dei colli pescaresi dove, in Via Di Sotto, a casa di un altro pregiudicato del posto, S.G. classe 1983, sono stati sequestrati complessivi 116 grammi di cocaina in parte suddivisi divisi in dosi, 6,55 grammi di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente, tra cui due macchinette per il confezionamento sottovuoto, e 1.070 euro in contanti.

In casa del giovane è stato sequestrato anche un barattolo di latta, apparentemente contenente salsa di pomodoro, ma modificato ad arte per creare un doppiofondo in cui era nascosto un bilancino e, soprattutto, un foglio di carta su cui era riportata tutta la “contabilità” dello spaccio, con nomi e cifre che ora sono al vaglio degli investigatori.

Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione del pm Annarita Mantini in attesa del giudizio di convalida.