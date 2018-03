Apprezzamenti ad una ragazza: scoppia violenta rissa. 8 denunciati

TERAMO. Una violenta rissa è scoppiata nella notte tra giovedì e venerdì decorsi nei pressi del pub James Joyce in via Albula a Teramo.

Quando gli agenti di polizia sono arrivati sul posto, dopo una segnalazione arrivata al numero di emergenza, sono stati fermati da un nutrito gruppi di ragazzi che, di gran corsa, si stavano allontanando dal locale, giustificando la fuga a causa di una violenta rissa ancora in atto nell’area antistante il locale tra giovani di nazionalità italiana e spagnola.

Appena giunti sul posto, gli agenti, in effetti, hanno trovato un gruppo di ventenni, uomini e donne, ancora intenti a sferrarsi reciprocamente violenti calci e pugni.

Con l’aiuto di alcuni carabinieri che sono arrivati nel frattempo, le forze dell’ordine sono riuscite a sedare la rissa.

E’ stato così bloccato il gruppo dei violenti, tutti immobilizzati e portati in Questura.

Degli otto giovani identificati, tre italiani hanno riportato prognosi tra 5 e 7 giorni, due spagnoli tra 3 e 7 giorni.

Tutti, quattro spagnoli e quattro italiani, di età compresa tra 27 e 21 anni, sono stati denunciati per rissa aggravata. La motivazione delle violenze, ancora in corso di riscontro, sembrerebbe risiedere in “apprezzamenti pesanti” fatti da alcuni dei ragazzi italiani nei confronti di una ragazza spagnola.

In mattinata poi il questore di Teramo, De Simone, ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza dell’esercizio pubblico sopra indicato per 7 giorni.

Il provvedimento è stato emanato dopo aver accertato la presenza di numerosi avventori in palese stato di ebbrezza alcoolica e considerato che in un recentissimo passato era stato richiesto intervento del “118” presso quel locale per la presenza di un minore in evidente stato di ebbrezza alcoolica che poi è stata ricoverata.