Feniello ci riprova, D’Alfonso ancora irraggiungibile: carabinieri al Massimo sbarrano l’ingresso

PESCARA. Ieri sera Alessio Feniello, papà di Stefano, uno delle 29 vittime dell’hotel Rigopiano, ci ha riprovato.

A tre giorni di distanza dal ‘blitz’ di Montesilvano, l’uomo ha riprovato ad avvicinarsi al governatore candidato senatore Luciano D’Alfonso che ieri al Cinema Massimo di Pescara ha chiuso la sua campagna elettorale.

Feniello ha tentato di entrare ma ha trovato la porta sbarrata (solo a lui), sebbene si trattasse di un incontro aperto al pubblico. E anche ieri, come tre giorni prima, ha messo tutto on line, in diretta su Facebook.

Lui vorrebbe chiedere al presidente perchè gli ospiti dell'hotel sono stati lasciati soli quel maledetto 18 gennaio del 2017, perchè la turbina non sia arrivata in tempo. Lui stesso sostiene che D'Alfonso sia uno dei principali responsabili di quella tragedia e, come gli altri parenti delle vittime, da mesi si chiede perchè non sia stato iscritto nel registro degli indagati.

«Il mio avvocato mi ha detto che non facendomi entrare stanno commettendo un abuso», ha detto Feniello a qualcuno che lo stava convincendo ad andare via. «L’avvocato mi ha invitato ad entrare dicendo che se mi cacciano con la forza stanno commettendo un abuso».

Feniello, più calmo e ragionevole rispetto al blitz di Montesilvano, ha spiegato che la sua intenzione era solo quella di «entrare senza disturbare, entrare e ascoltare cosa sta dicendo il presidente. Vorrei sapere perché non posso entrare».

Davanti alla porta del Cinema Massimo dieci uomini, tra carabinieri, poliziotti e forze dell’ordine in borghese, hanno continuato a sbarrargli l’accesso mentre altra gente continuava ad entrare senza problemi.

Prima della diretta Facebook, Feniello avrebbe avuto un incontro privato con le forze dell’ordine con le quali aveva preso un accordo e lui lo ha spiegato così: «prima mi sono fidato di voi e non sono entrato, adesso il mio legale ha detto che posso andare, ha detto che è un mio diritto entrare, se disturbo mi fate uscire».

Ma la porta d’ingresso è rimasta sbarrata.

Incredulo Feniello che ha cominciato a gridare: «questa è l’Italia, guardate quanta gente c’è per un povero disoccupato come me. Guardate che muro per non farmi entrare».

Poi una persona lo ha informato che Enzo Del Vecchio, segretario di D’Alfonso, avrebbe offerto un incontro privato. Ma Feniello ha detto di no: «davanti alla gente, voglio parlare davanti alla gente altrimenti si rischia che in privato si dicono delle cose che poi non sono vere. Io voglio che la gente sappia quello che chiedo e quello che mi viene detto. Se questo signore andrà a Roma io andrò anche lì, lo aspetterò davanti al Parlamento».

Feniello, su consiglio telefonico del suo avvocato, ha poi deciso di andare via e oggi procederà con una denuncia.