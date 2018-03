Ovindoli, anche il sindaco conferma: «funivia vietata, dirottare soldi altrove»

OVINDOLI. Il sindaco di Ovindoli Angelo Simone Angelosante intervistato da Serena Massimini per il Tgr ieri sera ha confermato in pieno l'esistenza del divieto che impedisce di realizzare un collegamento funiviario tra Campo Felice e Ovindoli-Magnola.

Un collegamento previsto in una scheda Cipe che parla esplicitamente di un finanziamento di 6 milioni di euro per un impianto a fune.

La Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus dopo il suo comunicato di ieri dove ripercorreva la vicenda da un punto di vista giuridico evidenziando le gravi criticità dell'iniziativa ha inviato anche una diffida per PEC al CIPE e ai vari organi competenti segnalando il grave errore contenuto nella scheda di presentazione del progetto e invitando a correggerlo immediatamente in auto-tutela.

Una volta cambiato il contenuto della scheda, questi fondi dovrebbero essere spesi per riqualificare alcuni servizi dell'area, come ha evidenziato il sindaco.

L’impossibilità di usare quei soldi per quel progetto deriva dal fatto che dal 2007 è stato emanato il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 che impone il divieto per nuovi impianti di risalita a fune nelle Zone di Protezione Speciale, se non già programmati nei piani approvati entro la data di entrata in vigore del Decreto stesso (cioè il 6 novembre 2007).

L'intera area tra i due bacini sciistici è ricompresa nella Zona di Protezione Speciale IT7110130 "Sirente-Velino".

Ma non solo: il progetto contrasta anche con la pianificazione regionale che non può neanche essere cambiata proprio perché deve essere coerente con le norme di tutela nazionali nel frattempo entrate in vigore. Tra l'altro gli stessi vincoli sono ovviamente obbligatoriamente richiamati dalla recente DGR 877/2016 sui SIC e ZPS.