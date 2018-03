Migranti a Pianella, «struttura regolare e ragazzi integrati: vanno al lavoro ed in palestra»

ABRUZZO. «L’ordinanza sindacale emessa dal sindaco di Pianella è inammissibile sia sul piano giuridico sia sul piano etico sociale».

Dario Recubini presidente dell’Asp Pescara rispedisce al mittente l’iniziativa del sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, che ha disposto lo sgombro della struttura a Castellana dove risiedono 18 immigrati sui 9 consentiti.

Proprio Recubini ha fatto ricorso al Tar avverso quell’ordinanza, scatenando le ire di Forza Italia, secondo cui si starebbero usando soldi pubblici per una battaglia persa.

Ma il presidente dell’Asp spiega che non è così e che quei profughi ‘in più’ sono autorizzati: «una commissione prefettizia ampliata con la qualificata presenza di un Ufficiale medico e di un Ufficiale dei Vigili del Fuoco ha stabilito lo scorso anno che la struttura di Castellana può contenere 20 ospiti in deroga alle norme ordinarie. È chiaro che trattasi di una legge che disciplina situazioni emergenziali. Ed il Comune di Pianella può sottrarsi a tale disciplina solo aderendo agli Sprar, che sono strutture per la gestione ordinaria del fenomeno immigratorio. Il Comune di Pianella non può opporsi ad una legge speciale e l’Asp non può evitare di impugnare ordinanze sindacale che fanno perdere tempo e denaro sia agli Enti/ Aziende Pubbliche boriose sia a quelle laboriose».

Recubini spiega che l’Asp si è limitata e si limiterà a svolgere attività di assistenza alle persone svantaggiate, fornendo aiuto agli indigenti, compresi i migranti, «nel rispetto di principi statutariamente vincolanti per l'Azienda in quanto Ente Pubblico».

L’attività di accoglienza straordinaria e temporanea svolta dall’ASP è attuazione di un servizio pubblico (di carattere essenziale) in esecuzione degli obblighi scaturenti dalla Convenzione stipulata con la Prefettura di Pescara, la quale stabilisce altresì di volta in volta, secondo i flussi migratori del momento, il numero delle persone da collocare in ciascuna struttura. «Ogni eventuale contestazione (e relativa eventuale sanzione) non può essere rivolta al soggetto attuatore dei servizi, bensì al soggetto disponente gli stessi», continua il presidente.

Recubini spiega pure che alle motivazioni giuridiche si aggiungono anche motivazioni etico morali: «i giovani ospiti di Castellana non hanno mai dato luogo a lamentele per comportamenti inappropriati, anzi, si stanno integrando, e, infatti, risulta che alcuni di loro lavorano presso rinomate aziende agricole dell’agro pianellese. Hanno stipulato una convenzione per frequentare la palestra di Castellana con ciò contribuendo all’economia della collettività locale. Non può essere sottovalutato, infine, che i proprietari della struttura ospitante e le persone che vi lavorano sono cittadini di Pianella».

Il presidente spiega che se l’Asp non avesse impugnato il provvedimento, ed avesse attuato quanto previsto dal sindaco si sarebbe resa inadempiente nei confronti del contratto stipulato con lo Stato e si sarebbe sostituita al Ministero degli Interni ed ai suoi Organi territoriali riguardo il destino di migranti titolari di protezione internazionali.