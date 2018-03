Istituti San Giovanni Battista: «casse  vuote, impegni disattesi»

CHIETI. La RSU degli istituti riuniti San Giovanni Battista di Chieti denuncia la difficile situazione economica che vive l'istituzione.

«Le casse sono vuote e si è impossibilitati ad onorare gli impegni presi, soprattutto con i lavoratori» segnalano i rappresentanti Fausta Ballatore, Emma De Vincentiis, Gabriele Mancini, Pino Palmerini e Patrizia Paolini che fanno riferimento al mancato pagamento dello stipendio del mese di febbraio e dei trattamenti accessori pregressi.

Tutto questo sarebbe dovuto, secondo i sindacati, ai mancati pagamenti delle quote di compartecipazione alla spesa socio sanitaria a carico dei Comuni che al 28 febbraio 2018 non avevano ancora versato quanto di loro competenza per l'anno 2017 e per alcuni di loro anche per il 2016, nonostante abbiano da molti mesi ricevuto i soldi della Regione.

Secondo la RSU la maggior cifra riguarda i comuni di Chieti e Pescara.

Ad intralciare ulteriormente la sopravvivenza dell'ente ci sarebbe anche la mancata nomina del consiglio di amministrazione della ASP 1 della provincia di Chieti bloccata da anni da un contenzioso tra i diversi schieramenti politici sul nominativo di un componente perpetuamente riportato sul tavolo, ritenuto non legittimo da un colore politico e legittimo per l'altro colore. Fatto sta che da quando è stata emanata la legge regionale 17 del 2011 nessuno è stato capace di portare alla operatività la ASP.

Viene ricordata anche la problematica della sede di Villa Degli Ulivi, chiusa ormai da anni, per la quale la Regione Abruzzo erogò alla ASL una somma pari a circa due milioni e mezzo di euro per la realizzazione di un primo lotto funzionale di 40 posti di Rsa, dei quali ne sono stati realizzati solo 20 nè autorizzati nè accreditati.

«La RSU ed il personale», continuano Ballatore e gli altri rappresentanti, «nel corso degli ultimi anni, si sono adoperati percorrendo tutte le strade possibili per trovare insieme alle organizzazioni sindacali soluzioni alle problematiche».

E ricordano che ci sono stati incontri con il sindaco di Chieti, con il presidente della Regione, con gli assessori regionali e comunali, con i capogruppi in seno alla Regione e al Comune di Chieti e 6-7 incontri con il prefetto di Chieti: «promesse tante, risultati nessuno».

A questo punto la RSU domanda: «la classe politica cittadina regionale ricorda che a Chieti esiste una struttura che tutti chiamano i Cappuccini che da oltre 150 anni provvede al ricovero e all'assistenza di persone che ne hanno bisogno?»