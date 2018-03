Teate Servizi: «gravissime irregolarità nella nomina del direttore generale»

CHIETI. La nomina a Direttore Generale della società Teate Servizi S.r.l. di Antonio Barbone, sarebbe affetta da gravissime irregolarità secondo quanto sostengono i Consiglieri del MoVimento 5 Stelle Ottavio Argenio e Manuela D'Arcangelo.

I due dopo un accesso agli atti, hanno ricostruito le vicende che hanno portato alla nomina del nuovo Direttore Generale succeduto a Luciano Iezzi nell'incarico dirigenziale della società interamente partecipata dal Comune di Chieti.

Teate Servizi nel 2016 ha emanato un avviso pubblico per la nomina del nuovo Direttore Generale che prevedeva quale compenso annuo lordo onnicomprensivo, la somma di 35.000 euro probabilmente in linea con le esigenze di spending review degli enti locali e delle società da questi partecipate.

«Sta di fatto – sostiene Ottavio Argenio – che questo importo ha contribuito a determinare la partecipazione di un unico soggetto, Antonio Barbone, alla procedura di selezione. Dopo soli 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro tra Teate Servizi e Barbone, per la precisione nel mese di agosto del 2016, le due parti ne hanno sottoscritto un altro, che prevede quale compenso annuo lordo la somma di 43.310 euro quale retribuzione base a cui vanno aggiunti altri 36.851 euro lordi a titolo di retribuzione di posizione».





«NON SI PUO’ CAMBIARE L’IMPORTO IN CORSA»

«Secondo noi – precisano i due Consiglieri comunali – Teate Servizi non avrebbe potuto variare l'importo del trattamento economico del Direttore Generale, peraltro a così breve distanza dal primo contratto. Si tratta di una modalità operativa e gestionale che fa sorgere enormi dubbi circa il rispetto delle procedure previste in materia di anticorruzione e che lede i principi di trasparenza dettati per assicurare il buon andamento e l'efficienza della Pubblica Amministrazione. Riteniamo che Teate Servizi avrebbe quanto meno dovuto provvedere ad emanare un nuovo Avviso Pubblico, che prevedesse uno stipendio per l'incarico di Direttore Generale, in linea con quello riconosciuto a Barbone, così da consentire una maggiore partecipazione alla procedura selettiva ed assicurare una vera e reale imparzialità di scelta».



Nei prossimi giorni i 5 Stelle continueranno l'attività di analisi delle attività svolte dal Direttore Generale ed intanto stanno pensando di interessare l'ANAC su questa vicenda.